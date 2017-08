(Technische Wiederholung)

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat nach dem Nationalfeiertag den Vortagesschwung der europäischen Börsen am Mittwoch nachvollzogen und freundlich geschlossen. Rückenwind erhielt der Markt von der Wall Street, wo der Dow-Jones-Index zur Wochenmitte erstmals die Schallmauer von 22.000 Punkten knackte. Für eidgenössische Aktien sprach einmal mehr die anhaltende Euro-Stärke zum Franken. Dadurch steigt die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in der Schweiz. Darüber hinaus verwiesen Händler auf das im Juli auf ein Dreijahreshoch gestiegene Verbrauchervertrauen. Parallel kletterte der Einkaufsmanagerindex im verarbeitenden Gewerbe auf den höchsten Stand seit 2011. Händler sprachen von guten Wirtschaftsaussichten in der Schweiz.

Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 9.123 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 54,37 (zuvor: 53,1) Millionen Aktien. Handelbare Unternehmensnachrichten waren indes rar. Gestützt wurde der Leitindex von den Schwergewichten Nestle und Roche, die jeweils 0,7 Prozent zulegten. Novartis hinkten mit einem Aufschlag von 0,4 Prozent etwas hinterher. In der zweiten Reihe legten die Titel des Finanzdienstleisters Leonteq nach positiven Analystenkommentaren von Credit Suisse und ZKB um 7,8 Prozent zu.

