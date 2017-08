Mit der Bildanalyse von Orten, Gesichtern, Objekten, Aktivitäten und Logos ermöglicht Crimson Hexagon fundiertere Geschäftsentscheidungen

Crimson Hexagon, ein führender Anbieter von aus Social-Data-Analysen gewonnenen Verbrauchererkenntnissen, die in die strategische Entscheidungsfindung von Unternehmen einfließen, veröffentlichte heute ein eigenes Funktionspaket für die Bildanalyse. Mit dieser Eigenentwicklung können Unternehmensmarken und Agenturen umfassende Erkenntnisse aus Fotodaten gewinnen. Durch Nutzung der Analysetechnologie von Crimson Hexagon zur Erkennung von Orten, Objekten, Aktionen, Gesichtern und Logos können Unternehmen in Erfahrung bringen, wann, wie und wo Verbraucher mit ihren Produkten in Berührung kommen. Diese Bildanalysetechnik geht weit über eine einfache Identifizierung von Logos hinaus. Sie bietet Unternehmen beispielsweise die Möglichkeit, ihre Marketingkampagnen speziell auf die Zielgruppe abzustimmen, Produktverbesserungen zu beschleunigen, Meinungsführer zu identifizieren und vieles mehr.

Social-Media-Nutzer tauschen pro Tag über 3 Milliarden Bilder aus. Wenn Unternehmensmarken ihre Entscheidungen auf Basis reiner Textanalyse treffen, verzichten sie auf den sozialen Dialog mit den Verbrauchern, insbesondere angesichts der Tatsache, dass bei 85 Prozent der Bilder in den Social Media jeglicher Textverweis auf die abgebildeten Marken fehlt. In diesem Sinne äußerten sich die Gartner-Analysten Nick Ingelbrecht und Melissa Davis: "Das rapide Wachstum aller Arten von Video-/Bildinhalten sorgt für eine steigende Nachfrage nach optimierten Indexierungs-, Inhaltsanalyse- und Suchfunktionen. Prognosen zu Internetdatenverkehr und -wachstum sehen eine ungebrochene Zunahme der Bild- und Videoinhalte, da alle Arten von Kameras immer größere Mengen an hochauflösenden Videos erfassen und versenden."1

Die Software von Crimson Hexagon erfasst pro Tag über 125 Millionen Bilder und speichert diese in der wohl umfangreichsten Datenbank auf dem Markt, um die maschinelle Lernfunktion und die Genauigkeit des Bildanalysealgorithmus zu verbessern. Mithilfe dieser Datenbank und modernster Bildanalysetechnologien können Kunden von Crimson Hexagon die wichtigsten Objekte und Orte in Fotos für zielgerichtete Konversationen und die sich im Laufe der Zeit entwickelnden bildbasierten Elementen analysieren.

"Ganz gleich, um welches Thema es geht, die darin verwendete Sprache ist zunehmend visuell. Bevor wir die Bildanalysefunktionen von Crimson Hexagon nutzten, fehlte uns der Überblick darüber, was wichtig war und für wen es wichtig war. Dank dieser Technologie sind unsere Kampagnen jetzt zielführend", kommentierte Zach Zimmel, Director of Strategy bei Grassriots.

Die Bildanalysefunktionen von Crimson Hexagon übernehmen verschiedenste operative Aufgaben in Unternehmen, von der Berechnung der Rendite aus Sponsorverträgen über das Entdecken alternativer Produktanwendungen bis hin zum Erkennen von Affinitäten zwischen Menschen, Objekten und Orten. Zu den Funktionen zählen bildspezifische Filter, Datenvisualisierung in Posts mit Bildern und eine kachelförmige Multimedia-Anzeige der analysierten Posts.

"Die Zukunft von Inhalten ist visuell, und Unternehmen, die ihre Entscheidungen allein auf Logo-Identifizierung gründen, verpassen den nicht geschriebenen Teil der Unterhaltung: wann, wo und wie Verbraucher mit ihren Produkten in Berührung kommen", kommentierte Errol Apostolopoulos, Senior Vice President of Product bei Crimson Hexagon. "Verbraucher, insbesondere die "Millennials", erzeugen fortlaufend visuelle Inhalte. Unser auf maschinellen Lernfunktionen basierende Algorithmus ist daher bestens geeignet, um diese Bilder und Videos für unsere Kunden aufzunehmen, zu speichern und zu klassifizieren, damit sie ein klares Bild von ihren eigenen Kunden erhalten."

