Tagesausblick für 03.08.: Euro drückt den DAX. Lufthansa, Siemens und Tesla im Fokus!

Die Investoren bleiben nervös. Dies ist am deutlichen Anstieg des VDAX® new Index abzulesen. Belastungsfaktoren waren erneut der starke Euro und die neuen US-Sanktionen gegenüber Russland. Derweil zeigten sich die Lenker der deutschen Autobauer mit dem heutigen Gipfel nach Angaben des Handelsblatts zufrieden. So wurde unter anderem beschlossen, rund fünf Millionen Fahrzeuge mit einer neuen Software auszustatten. Die Aktien von BMW, Daimler und VW (Vz.) reagierten kaum.

Unter den DAX®-Werten zählte die Aktie von thyssenkrupp zu den größten Verlierern. Hintergrund sind Unstimmigkeiten über die Zukunft der Stahlsparte. Unter den Nebenwerten verbuchten die Aktien von Aurubis, Drägerwerk, Salzgitter und Software AG überdurchschnittliche Verluste.

Die Aktie von Deutsche Lufthansa hob hingegen nach einem Rekordquartal ab und die Aktien von ASML, Dialog Semiconductor, Infineon und STMicro profitierten von guten Quartalszahlen von Apple.

Der Euro legte derweil gegenüber dem britischen Pfund, japanischen Yen und US-Dollar weiter zu. Die Edelmetalle Gold, Palladium, Platin und Silber setzten ihren Aufwärtstrend der vergangenen Wochen ebenfalls fort.

Heute Abend wird Tesla Zahlen melden. Morgen stehen einige DAX®-Konzerne und zahlreiche Wirtschaftsdaten im Fokus.

Unternehmen im Fokus

Heuten Abend wird nach Handelsschluss Tesla Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal veröffentlichen. Morgen stehen zudem adidas, BayWa, Evonik, Fraport, Medigene, Merck KGaA, Nordex, Rheinmetall und Siemens im Fokus. Adidas hat bei der Bekanntgabe vorläufiger Daten die Prognose für das Gesamtjahr bereits erhöht. Für Merck KGaA rechnen Analysten nach Angaben von Thomson Reuters mit einem EBITDA-Rückgang von rund fünf Prozent und bei Nordex mit einem EBITDA-Rückgang von 21 Prozent. Bei Siemens wird ein Gewinnanstieg von rund zehn Prozent erwartet.

Wichtige Termine

China - Caixin PMI Services für China, Juli

Deutschland - Markit Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für Juli,

Europa - Markit Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone Juli

Großbritannien - Zinsentscheid der Bank von England und Protokoll der geldpolitischen Sitzung

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 29. Juli

USA - Auftragseingang Industrie, Juni

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.200/12.270/12.320/12.450 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.770/11.960/12.000/12.110 Punkte

Wie gewonnen so zerronnen - die gestrigen Gewinne gab der DAX® heute wieder ab und tauchte zum Handelsschluss unter 12.200 Punkte. Zwar geben die Bullen die Unterstützung noch nicht kampflos auf. Bei einer Erholung über das Level ist ein Rebound bis 12.270 und im weiteren Verlauf bis 12.320 Punkte möglich. In diesem Bereich zeigt sich allerdings ein starker Widerstand. Viele Bullen werden warten bis diese Hürde genommen ist. Unterstützung findet der Index weiterhin zwischen 12.100 und 12.200 Punkten.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 20.04.2017 - 02.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 03.08.2011 - 02.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 46,49 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 59,47 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.08.2017; 17:52 Uhr

Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 33,57 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 25,02 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.08.2017; 17:53 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktorzertifikate finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

