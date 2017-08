Frankfurt (ots) - Kein Wunder, dass auf dem Gipfel, der mit viel Getöse und mit den Managern der besten Autobauer der Welt sowie mehr als einem Fußballteam an Spitzenpolitikern inszeniert wurde, nur Jämmerliches herauskam: Im Wesentlichen Software-Updates, angereichert mit viel Unverbindlichem. Und wer das Wort führt, wurde am Mittwoch auch deutlich. Nicht die Bundesregierung, sondern die Autolobby VDA meldete zuerst das dürftige Ergebnis der Gipfelei. Unter dem Strich steht: Es wird nur Verlierer geben, inklusive der Autobauer. Zuallererst sind es aber die Bewohner der Innenstädte, von denen jedes Jahr rund 10 000 wegen zu hoher Stickoxid-Konzentrationen in der Atemluft frühzeitig sterben.



