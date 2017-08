Die Bundesregierung und die Autohersteller haben sich beim Dieselgipfel in Berlin auf ein Konzept zur Verringerung des Stickoxid-Ausstoßes verständigt. Die Reaktionen darauf könnten kaum unterschiedlicher sein.

Die Autohersteller und die Bundesregierung haben sich beim Dieselgipfel in Berlin auf ein Konzept zur Verringerung des Stickoxid-Ausstoßes verständigt, mit dem Fahrverbote in Städten vermieden werden sollen.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte, die Industrie habe unter anderem zugesagt, auf eigene Kosten insgesamt 5,3 Millionen Fahrzeuge in den Schadstoffklassen Euro-5 und Euro-6 über Software-Updates nachzurüsten. Der Bund werde außerdem seine Mittel für Investitionen in den Öffentlichen Nahverkehr um 250 Millionen Euro erhöhen. Der Bund und die Hersteller würden zudem in einen Fonds zur Förderung der Mobilität in Städten einzahlen.

Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) begrüßte die Vereinbarungen des Dieselgipfels, mahnte gleichzeitig aber weitere Maßnahmen an. "Natürlich reicht das heute erzielte Ergebnis am Ende noch nicht aus", sagte sie. Die zugesagten Software-Updates seien ein erster, wichtiger Schritt. Um ...

