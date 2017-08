NEW YORK (Dow Jones)--Der Dow-Jones-Index an der Wall Street hat am Mittwoch zum Start erstmals die Marke von 22.000 Punkten überwunden. Bis zum Mittag US-Ostküstenzeit verteidigt er diese Marke jedoch nicht, der breitere Markt rutscht indes ins Minus. Getrieben wird der Markt von der Apple-Aktie, die sich um knapp 5 Prozent verteuert und auf Allzeithoch klettert. Der Technologiekonzern hat mit exzellenten Quartalszahlen aufgewartet in jeder Hinsicht positiv überrascht - nicht nur bei Umsatz und Gewinn. Auch die iPhone-Verkäufe legten deutlich zu. Zugleich schrumpfte deren Anteil am Gesamtgeschäft, weil andere Produkte wie das iPad oder die Mac-Rechner noch stärker zulegten. Damit wurde die Abhängigkeit des Konzerns von einem Produkt etwas vermindert.

Der Dow-Jones-Index steigt um 0,1 Prozent auf 21.987 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite drehen ins Minus und geben 0,3 bzw. 0,4 Prozent ab. "Laut Händlern ist die Rally überzeugend, aber das sagen sie schon eine ganze Weile. Die Bewertungen scheinen im historischen Vergleich überdehnt, aber Investoren schauen ein wenig voraus und in diesem Kontext sehen die Bewertungen nicht so schlecht aus", sagt Chefportfolioverwalter Brian Jacobsen von Wells Fargo Funds Management.

Keine große Überraschung erbrachten die Juli-Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters ADP, die einen Vorgeschmack auf den offiziellen Bericht am Freitag liefern. Die Zahl der neuen Stellen in der US-Privatwirtschaft fiel minimal schwächer aus als erwartet, allerdings wurden die Vormonatsdaten massiv nach oben genommen. Die Daten bleiben eine wichtige Orientierungsgröße für die Geldpolitik der US-Notenbank. Eine Dauerfrage bleibt indes, ob irgendwann die politischen Erschütterungen um die Administration von US-Präsident Donald Trump die Aktienkurse belasten. Chefmarktanalyst Michael Hewson von CMC Markets vermutet, dies könne rasch der Fall sein, wenn ein Amtsenthebungsverfahren in den Bereich des Denkbaren rücke.

Mondelez nach Zahlenausweis leichter

Die Quartalszahlen von Mondelez drücken die Aktie 0,6 Prozent ins Minus. Der Nahrungsmittelhersteller hat im zweiten Quartal zwar mehr verdient und dabei die Erwartung der Analysten übertroffen. Doch der Nettoumsatz sank bedingt durch Auswirkungen einer Cyberattacke sowie ungünstige Wechselkurse um 5 Prozent. Herbalife fallen um 3,8 Prozent. Der Anbieter von Diätprodukten und Kosmetika erfüllt mit seinen Geschäftszahlen die zuvor gesenkten Erwartungen zwar am oberen Rand, allerdings sorgt der Umsatzausblick für Verstimmung.

Frontier Communications legen um 4,8 Prozent zu, obwohl der regional agierende Telekomanbieter unter dem Verlust von 151.000 Kunden im zweiten Quartal gelitten hat. Teilnehmer sagen, dass die Aktie in diesem Jahr bereits um 66 Prozent gefallen sei. Für die Aktie des Versicherer Allstate geht es 3,2 Prozent aufwärts nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Zudem will Allstate für bis zu 2 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen.

Die Aktien von Pioneer Natural Resources brechen um 11,5 Prozent ein. Zwar wissen die Geschäftszahlen zu gefallen, allerdings sieht sich der Dienstleister für die Öl- und Gasindustrie mit unerwartet Bohrverzögerungen konfrontiert. Der Gutscheinvermittler Groupon hat die Investoren im zweiten Quartal mit einem erneuten Verlust enttäuscht. Auch der Umsatz blieb hinter den Erwartungen zurück. Beim Ausblick auf das Gesamtjahr zeigt sich Groupon allerdings etwas zuversichtlicher. Die Aktie liegt 7,2 Prozent im Plus.

Die Tesla-Aktie verliert 1,6 Prozent. Nach einer Schätzung von Autodata dürfte der Elektroautobauer im Juli 5,2 Prozent weniger Autos verkauft haben. Tesla veröffentlicht anders als die etablierten Autohersteller keine monatlichen Absatzdaten. Diese hatten für Juli insgesamt 7 Prozent weniger Autoverkäufe berichtet. Tesla wird nach Börsenschluss den Quartalsbericht vorlegen.

Euro bleibt Trumpf

Am Devisenmarkt setzt sich die Euro-Stärke fort. Trotz des jüngsten Höhenlaufs ist bei der Gemeinschaftswährung keine Korrekturbewegung in Sicht. Im Tageshoch stieg sie bereits bis auf 1,1872 Dollar, das war ein neues Zweieinhalbjahreshoch. Aktuell steht der Euro bei 1,1847 Dollar. Die wenig berechenbare Politik der US-Regierung wie die Erwartung einer gebremsten Zinsverschärfung in den USA drücken den Dollar ebenso wie die von der EZB erwartete Zinswende den Euro stützt.

Nach weniger deutlich wie erwartet gesunkenen US-Rohöllagerbeständen fallen die Ölpreise zunächst, nur um dann ins Plus zu drehen. Laut den schon am Vortag veröffentlichten Daten des privaten Branchenverbandes API stiegen die Bestände. Der Preis für ein Fass US-Leichtöl der Sorte WTI steigt um 0,5 Prozent auf 49,43 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent um 0,9 Prozent auf 52,25 Dollar.

Der Anleihemarkt stagniert nach der Stärke am Vortag, als der moderate Inflationsdruck und mäßige Konjunkturdaten die Kauffreude belebt hatten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleiher verharrt auf 2,25 Prozent. Der Goldpreis dreht mit der Dollarschwäche ins Plus, die Feinunze verteuert sich um 0,2 Prozent auf 1.272 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.986,68 0,10 22,76 11,25 S&P-500 2.470,24 -0,25 -6,11 10,34 Nasdaq-Comp. 6.335,80 -0,43 -27,14 17,70 Nasdaq-100 5.884,80 -0,18 -10,37 21,00 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,36 1,6 1,34 15,3 5 Jahre 1,81 1,1 1,80 -11,3 7 Jahre 2,07 0,5 2,07 -17,5 10 Jahre 2,25 0,0 2,25 -19,0 30 Jahre 2,84 -1,6 2,86 -22,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.50 Uhr Di, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1865 +0,36% 1,1823 1,1804 +12,8% EUR/JPY 131,04 -0,00% 131,05 130,09 +6,6% EUR/CHF 1,1501 +0,67% 1,1424 1,1395 +7,4% EUR/GBP 0,8961 +0,08% 0,8953 1,1192 +5,1% USD/JPY 110,44 -0,36% 110,84 110,21 -5,5% GBP/USD 1,3241 +0,27% 1,3205 1,3211 +7,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,43 49,16 +0,5% 0,27 -13,3% Brent/ICE 52,20 51,78 +0,8% 0,42 -11,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.271,58 1.269,05 +0,2% +2,53 +10,4% Silber (Spot) 16,72 16,71 +0,0% +0,00 +5,0% Platin (Spot) 950,20 944,45 +0,6% +5,75 +5,2% Kupfer-Future 2,89 2,88 +0,2% +0,01 +14,5% ===

August 02, 2017

