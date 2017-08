DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.459,32 -0,52% +5,13% Stoxx50 3.088,93 -0,35% +2,60% DAX 12.181,48 -0,57% +6,10% FTSE 7.411,43 -0,16% +3,76% CAC 5.107,25 -0,39% +5,04% DJIA 22.004,26 +0,18% +11,34% S&P-500 2.471,14 -0,21% +10,38% Nasdaq-Comp. 6.335,48 -0,43% +17,69% Nasdaq-100 5.883,60 -0,20% +20,97% Nikkei-225 20.080,04 +0,47% +5,05% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,88 -5

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,43 49,16 +0,5% 0,27 -13,3% Brent/ICE 52,12 51,78 +0,7% 0,34 -11,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.271,32 1.269,05 +0,2% +2,27 +10,4% Silber (Spot) 16,74 16,71 +0,1% +0,02 +5,1% Platin (Spot) 950,80 944,45 +0,7% +6,35 +5,2% Kupfer-Future 2,89 2,88 +0,2% +0,01 +14,4%

FINANZMARKT USA

Der Dow-Jones-Index an der Wall Street hat am Mittwoch zum Start erstmals die Marke von 22.000 Punkten überwunden. Bis zum Mittag US-Ostküstenzeit verteidigt er diese Marke jedoch nicht, und der breitere Markt rutscht ins Minus. Getrieben wird der Markt von der Apple-Aktie, die sich um knapp 5 Prozent verteuert und auf Allzeithoch klettert. Der Technologiekonzern hat mit exzellenten Quartalszahlen aufgewartet. Die Quartalszahlen von Mondelez drücken die Aktie 0,6 Prozent ins Minus. Der Nahrungsmittelhersteller hat im zweiten Quartal zwar mehr verdient und dabei die Erwartung der Analysten übertroffen. Herbalife fallen um 3,8 Prozent. Der Anbieter von Diätprodukten und Kosmetika erfüllt mit seinen Geschäftszahlen die zuvor gesenkten Erwartungen zwar am oberen Rand, allerdings sorgt der Umsatzausblick für Verstimmung. Für die Aktie des Versicherer Allstate geht es 3,2 Prozent aufwärts nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Pioneer Natural Resources brechen um 11,5 Prozent ein. Zwar wissen die Geschäftszahlen zu gefallen, allerdings sieht sich der Dienstleister für die Öl- und Gasindustrie mit unerwartet Bohrverzögerungen konfrontiert. Der Gutscheinvermittler Groupon hat zwar die Investoren im zweiten Quartal mit einem erneuten Verlust enttäuscht. Beim Ausblick auf das Gesamtjahr zeigt sich Groupon allerdings etwas zuversichtlicher. Die Aktie liegt 7,2 Prozent im Plus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der anhaltende Höhenflug des Euro hat die Erholung an den europäischen Börsen schon wieder beendet. Der Euro markierte mit 1,1872 Dollar den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. "Die Börse lebt derzeit von der guten Konjunktur und der günstigen Gewinnentwicklung", sagte Martin Hüfner, Chefvolkswirt von Assenagon. "Da stört der starke Euro natürlich", ergänzte er. Die Autotitel konnten sich der Abwärtswelle aus dem späten Geschäft nahezu entziehen. Hatten sie vor den ersten Ergebnissen des Diesel-Gipfels noch deutlich im Minus gelegen, holten sie die Verluste danach mehr oder weniger auf. BMW und Daimler schlossen fast unverändert, VW gaben um 0,3 Prozent nach. Schlusslicht im DAX waren Thyssen mit einem Minus von 3,6 Prozent. Der Betriebsrat stemmt sich laut Börsen-Zeitung gegen ein Stahl-Gemeinschaftsunternehmen mit Tata. Commerzbank fielen um 1,7 Prozent, die Bank hat im zweiten Quartal wieder rote Zahlen geschrieben. Auf der anderen Seite stiegen Lufthansa um 3,2 Prozent. Die endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal weisen laut Marktteilnehmern auf eine hohe Rentabilität hin. Vonovia legten nach ihren Zahlen um 1,2 Prozent zu. Neben Commerzbank gerieten im Bankensektor auch Societe Generale unter Druck: "Die neuerlichen Rückstellungen sind einen Tick höher als erwartet und belasten den Gewinn entsprechend", sagte ein Händler. Die Aktie stellte mit einem Minus von knapp 3,8 Prozent den größten Verlierer im Sektor, der europaweit 0,9 Prozent im Minus notierte. Ein Gewinner unter Europas Bank-Aktien waren Natixis mit 0,4 Prozent Plus. Kurstreiber waren die deutlich besseren Zahlen, vor allem das fortgesetzte Wachstum im Kerngeschäft.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.50 Uhr Di, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1862 +0,32% 1,1823 1,1804 +12,8% EUR/JPY 131,02 -0,02% 131,05 130,09 +6,6% EUR/CHF 1,1485 +0,54% 1,1424 1,1395 +7,2% EUR/GBP 0,8962 +0,09% 0,8953 1,1192 +5,1% USD/JPY 110,44 -0,36% 110,84 110,21 -5,5% GBP/USD 1,3236 +0,23% 1,3205 1,3211 +7,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Pluszeichen haben auch am Mittwoch auf den Kurszetteln an den asiatischen Aktienmärkten vorgeherrscht. Damit hielt die gute, von Konjunkturoptimismus geprägte Stimmung an. Zusätzlich genährt wurde sie von besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen von Apple. Sie bescherten nicht nur der Apple-Aktie nachbörslich ein Plus von gut 6 Prozent, sondern trieben auch in Ostasien die Kurse der Technologieaktien an. Eine leichte Gegenbewegung nach den jüngsten Gewinnen verzeichnete allerdings die Börse in Sydney vor dem Hintergrund rückläufiger Rohstoffpreise. In Schanghai rutschte der Index im späten Geschäft noch 0,2 Prozent ins Minus. Hier herrschte laut Markteilnehmern leichte Enttäuschung, dass die Zentralbank dem Bankensystem nicht den dritten Tag in Folge frische Liquidität zukommen ließ. In Hongkong setzte sich die Aufwärtsbewegung derweil bereits den 15. der letzten 17. Handelstage fort. In Taiwan stieg das Börsenbarometer um 0,8 Prozent, angetrieben besonders von Kursgewinnen bei Apple-Zulieferern. Hon Hai gewannen 1,7 Prozent, Largan Precision schnellten um 4,8 Prozent nach oben und markierten damit ein neues Rekordhoch. Taiwan Semiconductor Manufacturing stiegen um 1,9 Prozent und Catcher Technologies um 2,7 Prozent. In Hongkong legte die Aktie des Apple-Partners AAC Technologies um 6,5 Prozent zu, für Sunny Optical ging es um 3,2 Prozent voran. In Tokio profitierten Nidec und Murata von der von Apple ausgelösten Euphorie. Nidec gewannen 5,4 und Murata 4,9 Prozent. In Seoul gewann die Aktie des großen Apple-Konkurrenten Samsung 0,7 Prozent. Wie auch die Apple-Aktie bewegt sich Samsung im Bereich eines Allzeithochs. Honda steigerte den Nettogewinn im ersten Quartal um 18,7 Prozent. Honda gewannen 2,8 Prozent. Die Bank Mitsubishi UFJ steigerte ihren Gewinn im ersten Quartal um 53 Prozent. Der Aktienkurs legte um 0,2 Prozent aber nur moderat zu. Sony verloren dagegen 0,9 Prozent. Der Elektronikkonzern hat zwar mehr verdient und umgesetzt, allerdings hält Sony an der Prognose für das Gesamtjahr fest. In Hongkong kamen enttäuschende Zahlen von Huaneng Power. Dort ist der Gewinn im ersten Halbjahr um 96 Prozent abgestürzt. Der Huaneng-Kurs verlor 4,9 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche Autokonzerne wollen über 5 Mio Dieselautos nachrüsten

Die deutschen Autohersteller wollen mehr als 5 Millionen Dieselautos mit den Abgasgrenzwerten Euro 5 und Euro 6 nachrüsten, um Fahrverbote in Städten zu verhindern. Das ist das Ergebnis des Diesel-Gipfels zwischen der Autoindustrie und der Politik, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitteilte.Tatsächlich werden die Autokonzerne nur 2,5 Millionen Diesel zusätzlich mit Softwareupdates versehen, weil der Verband in die 5 Millionen Fahrzeuge bereits die 2,5 Millionen von Volkswagen nachgerüsteten mitzählt.

BMW bietet bis zu 2.000 Euro Prämie für ältere Dieselautos

Nach Ford bietet nun auch BMW Besitzern älterer Dieselwagen mit Euro-4-Abgasnorm oder älter in Deutschland eine Prämie beim Kauf eines Neufahrzeugs. Der Münchener Konzern zahle die sogenannte Umweltprämie von bis zu 2.000 Euro beim Erwerb eines neuen Fahrzeugs der Marken BMW oder Mini. Voraussetzung sei, so BMW anlässlich des Dieselgipfels in Berlin, dass der Neuwagen entweder ein Dieselwagen der Euro-Norm 6, ein Plug-in-Hybrid oder eine Elektrowagen i3 sei.

EU prüft Kartellverfahren gegen Autobauer "mit Priorität"

Die EU-Kommission verfolgt nach eigenen Angaben die Prüfung eines möglichen Kartellverfahrens gegen deutsche Autobauer mit Nachdruck. Diesbezügliche Informationen würden "mit Priorität" geprüft, erklärte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in einem Antwortbrief vom 28. Juli an Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), der der Nachrichtenagentur AFP vorlag.

R. Stahl bereitet Anleger auf operativen Verlust 2017 vor

Die R. Stahl AG wird pessimistischer für das laufende Jahr. Die Zeitspanne zwischen Auftragsannahme und Auslieferung habe gegenüber dem Durchschnitt der vergangenen Jahre zugenommen. Somit müsse die Ergebnisprognose nach unten angepasst werden. Der Ausblick für den Auftragseingang von 295 bis 305 Millionen Euro werde zwar bestätigt. Der Umsatz wird aber statt bei 285 bis 295 Millionen Euro bei 270 bis 280 Millionen gesehen. Das bereinigte EBIT wird nun voraussichtlich minus 4 Millionen Euro bis Breakeven erreichen. Bislang hatte R. Stahl 3,5 bis 7,5 Millionen Euro angepeilt.

Ferrari steigert Gewinn und erhöht Prognose nicht

Der Sportwagenbauer Ferrari hat im zweiten Quartal von steigenden Auslieferungszahlen und seiner Motor-Kooperation mit Maserati profitiert. Umsatz und Gewinn stiegen kräftig, doch den Jahresausblick tastete der italienische Edelkarossenhersteller entgegen den Erwartungen nicht an.

August 02, 2017 12:33 ET (16:33 GMT)

HSBC Deutschland wächst zweistellig und hebt Prognose an

Das Bankhaus HSBC Trinkaus & Burkhardt (HSBC Deutschland) hat seinen Ausblick für das Vorsteuerergebnis nach einem guten ersten Halbjahr angehoben. Das Unternehmen, das zur HSBC-Gruppe gehört, steigerte sein Ergebnis und baute das Kundengeschäft aus.

Groupon im 2. Quartal erneut mit Verlust - Ausblick etwas besser

Der Gutscheinvermittler Groupon hat die Investoren im zweiten Quartal mit einem erneuten Verlust enttäuscht. Auch der Umsatz des US-Unternehmens blieb hinter den Erwartungen des Marktes zurück. Beim Ausblick auf das Gesamtjahr zeigte sich Groupon allerdings etwas zuversichtlicher.

Garmin verdient überraschend mehr und hebt Prognose 2017 an

Garmin hat im zweiten Quartal überraschend mehr verdient und wird nun zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Die Aktie reagiert damit im vorbörslichen Handel in den USA mit einem Sprung von 7,5 Prozent. Der Hersteller von Navigationsgeräten mit Sitz in Schaffhausen meldete für die 13 Wochen per 1. Juli einen Umsatz von 817 Millionen US-Dollar, 1 Prozent mehr als im Vorjahr, Analysten hatten nur 808 Millionen erwartet.

Mondelez verdient mehr als erwartet - Quartalsdividende erhöht

Der Nahrungsmittelhersteller Mondelez International hat im zweiten Quartal trotz eines Umsatzrückgangs mehr verdient und dabei die Erwartung der Analysten übertroffen. Ihre Aktionäre beglückt die Gesellschaft mit einer um 16 Prozent höheren Quartalsdividende von 22 Cent je Anteil. Ab November wird Dirk Van de Put das Unternehmen leiten, wie Mondelez weiter mitteilte. Er ist derzeit als CEO beim Wettbewerber McCain Foods tätig und folgt auf Irene Rosenfeld.

KKR-Joint-Venture übernimmt PharMerica für 1,4 Mrd USD

Der US-Pharmaziedienstleister PharMerica wird für 1,4 Milliarden Dollar gekauft und von der Börse genommen. Käufer sind die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft KKR und der US-Apothekenbetreiber Walgreens Boots Alliance, der allerdings nur eine Minderheitenposition bei PharMerica übernehmen wird. Dessen Aktionäre sollen jeweils 29,25 Dollar in bar für ihre Anteilsscheine bekommen, was einem Aufschlag von 17 Prozent auf den Schlusskurs der PharMerica-Aktie entspricht.

