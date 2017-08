Mannheimer Morgen zum Umbau bei der Commerzbank Überschrift: Zweifelhafte Strategie Wenn es nur die Kosten für den Stellenabbau wären - der 7000 Menschen und deren Familien hart trifft - könnte man den Verlust der Commerzbank im ersten Halbjahr schnell abhaken. 800 Millionen Euro sind ein dicker Brocken. Sollte er mit den roten Zahlen abschließend verdaut sein, wäre das Tal für die Bank vermutlich durchschritten. So einfach ist es allerdings nicht. Auch das eigentliche Bankgeschäft bei Deutschlands zweitgrößtem Geldhaus läuft alles andere als rund, nicht nur wegen der niedrigen Zinsen. Es wirft zwar noch Gewinn ab, aber seit einigen Quartalen immer weniger. Die vielen Tausend neuen Kunden Monat für Monat bringen - wenn überhaupt - frühestens nach 18 Monaten Erträge. Davor kosten sie erst einmal. Im ersten Halbjahr musste die Bank fast 60 Millionen für neue Kunden aufwenden - unter anderem für 150 Euro Prämie, die jeder kassiert, wenn er bei der teilverstaatlichten Bank ein neues Girokonto eröffnet. Im Gegensatz zu anderen Häusern hält die Commerzbank auch an ihren Filialen fest. Die kosten Geld, selbst wenn viele bereits kostengünstige Kleinstgeschäftsstellen sind. Noch kann die Commerzbank - auch wenn sie die Digitalisierung massiv vorantreibt - nicht wirklich belegen, dass ihre kostenträchtige Strategie im extrem hart umkämpften Bankenmarkt aufgeht. Ein gewisses Maß an Skepsis ist angebracht. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2017 12:36 ET (16:36 GMT)