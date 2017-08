Stuttgart (ots) -



Hans-Ulrich Rülke, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion, äußert sich im SWR Sommerinterview zu aktuellen politischen Fragen. So nimmt er Stellung zu den Chancen der FDP auf eine Rückkehr in den Bundestag und den Bedingungen einer Regierungsbeteiligung. Außerdem spricht er sich erneut klar gegen Diesel-Fahrverbote aus und nimmt die Autoindustrie in die Pflicht. Das ausführliche Interview mit Hans-Ulrich Rülke ist heute Abend, 2. August 2017, ab 19.30 Uhr in den Landesnachrichten "SWR Aktuell Baden-Württemberg" im SWR Fernsehen in Baden-Württemberg zu sehen. Das Gespräch führt "SWR Aktuell"-Moderator Dieter Fritz, es wurde heute Vormittag vor dem Stuttgarter Landtag aufgezeichnet.



Die Chancen der FDP auf eine Rückkehr in den Bundestag stünden gut, sagt Hans-Ulrich Rülke. Das sei auch oberstes Ziel seiner Partei. Mitregieren wolle die FDP allerdings nur, wenn sie in einer Koalition auch ihre Inhalte umsetzen könne. "Was die Umsetzung von FDP-Positionen anlangt, haben wir in der Tat mit Frau Merkel keine guten Erfahrungen gemacht. Das heißt, eine Neuauflage einer schwarz-gelben Koalition, sollte diese rechnerisch möglich sein, wird es nur geben, wenn wir auch als FDP wesentliche Inhalte wie beispielsweise ein Einwanderungsgesetz, die Abschaffung des Solidaritätszuschlages, auch bürgerrechtliche Fragen wie zum Beispiel keine online-Durchsuchung, keine massenhafte Vorratsdatenspeicherung umsetzen können. Sollte das nicht möglich sein, machen wir es wie in Baden-Württemberg, dann gehen wir lieber in die Opposition", so Rülke.



Außerdem hat sich Hans-Ulrich Rülke erneut gegen Diesel-Fahrverbote ausgesprochen. "Wir können nicht den Menschen untersagen, zum Arbeitsplatz zu pendeln, wir können auch nicht den Dieselbesitzer, dem man über Jahre gesagt hat, kauft Diesel, das ist umweltfreundlich, plötzlich den Diesel verbieten. Und deshalb ist es notwendig, eher die Automobilindustrie an ihre Pflichten zu erinnern als dem Bürger das Autofahren zu verbieten". Seiner Ansicht nach muss die Autoindustrie dafür sorgen, dass die Abgaswerte besser werden und die dafür anfallenden Kosten von etwa 13 Milliarden Euro übernehmen.



Das Sommerinterview mit Hans-Ulrich Rülke, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion, ist heute Abend um 19.30 Uhr in "SWR Aktuell Baden-Württemberg" im SWR Fernsehen zu sehen.



