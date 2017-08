DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Autokonzerne wollen über 5 Mio Dieselautos nachrüsten

Die deutschen Autohersteller wollen mehr als 5 Millionen Dieselautos mit den Abgasgrenzwerten Euro 5 und Euro 6 nachrüsten, um Fahrverbote in Städten zu verhindern. Das ist das Ergebnis des Diesel-Gipfels zwischen der Autoindustrie und der Politik, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitteilte. Tatsächlich werden die Autokonzerne nur 2,5 Millionen Diesel zusätzlich mit Softwareupdates versehen, weil der Verband in die 5 Millionen Fahrzeuge bereits die 2,5 Millionen von Volkswagen nachgerüsteten mitzählt.

ADP: US-Privatwirtschaft schafft im Juli 178.000 Stellen

Die US-Unternehmen haben im Juli ihren Personalbestand in etwa wie erwartet aufgestockt. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden 178.000 zusätzliche Stellen. Analysten hatten einen Zuwachs von 180.000 Jobs vorausgesagt. Das vorläufig für Juni gemeldete Plus von 158.000 revidierte ADP auf 191.000 nach oben.

US-Rohöllagerbestände sinken weniger stark als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der Woche zum 29. Juli 2017 weniger als erwartet zurückgegangen. Die Lagerbestände fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) gegenüber der Vorwoche um 1,527 Millionen Barrel. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 3,1 Millionen erwartet.

USA wollen bei Fed-Bilanz-Schrumpfung mehr Schulden machen

Die US-Regierung will auf die geplante Verkleinerung der Bilanzsumme ihrer Zentralbank offenbar mit einer höheren Schuldenaufnahme reagieren. Wie das Treasury schriftlich mitteilte, will es das Volumen seiner Anleiheauktionen anheben, sobald die Notenbank mit einer Verkleinerung ihrer Bilanz beginnt. Analysten erwarten, dass die Fed am 7. September ihre konkreten Pläne für eine Bilanzverkleinerung darlegen wird. Bekannt ist bereits, dass sie plant, fällig werdende Papiere nicht mehr durch den Ankauf neuer zu ersetzen.

Höhere Teuerungsrate mindert realen Lohnzuwachs der Tarifbeschäftigten

Die Tarifbeschäftigten in Deutschland verbuchen in diesem Jahr erneut reale Lohnzuwächse - allerdings in geringerem Umfang als 2016. Im ersten Halbjahr 2017 blieb den Beschäftigten bei einem durchschnittlichen Anstieg der Tarifgehälter um 2,5 Prozent und einer auf 1,6 Prozent gestiegenen Inflationsrate ein reales Plus von 0,9 Prozent, wie das Tarifarchiv des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) mitteilte.

DIW-Expertin Kemfert kritisiert Ergebnisse des Diesel-Gipfels

Die DIW-Energieexpertin Claudia Kemfert hat die Ergebnisse des ersten Diesel-Gipfels heftig kritisiert. Es reiche natürlich nicht aus, "dass man nur so ein minimales Software-Update macht", sagte sie am Mittwoch im Nachrichtensender N-TV. Die Ergebnisse des Treffens könnten wirklich nur "ein erster, erster Mini-Schritt sein", erklärte Kemfert. Es fehle eine Gesamtstrategie, die endlich eine Verkehrswende einleite.

Ministerien blamieren sich mit Verlegung des Diesel-Gipfels

Es geschah in letzter Minute und es geschah aus bisher unerfindlichen Gründen: Die Ministerien für Umwelt und Verkehr haben das "Nationale Forum Diesel" am Mittwoch kurzfristig in das Bundesinnenministerium verlegt. Ursprünglich sollte der Auto-Gipfel zur Zukunft des Diesels im Verkehrsministerium stattfinden. Eine Sprecherin des Hauses erklärte dazu lediglich, die "aktuelle Lage" sei für die Verlegung ausschlaggebend gewesen.

EU prüft Kartellverfahren gegen Autobauer "mit Priorität"

Die EU-Kommission verfolgt nach eigenen Angaben die Prüfung eines möglichen Kartellverfahrens gegen deutsche Autobauer mit Nachdruck. Diesbzeügliche Informationen würden "mit Priorität" geprüft, erklärte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in einem Antwortbrief vom 28. Juli an Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), der der Nachrichtenagentur AFP vorlag.

Trump unterzeichnet Gesetz zu Russland-Sanktionen

US-Präsident Donald Trump hat ein Gesetz für neue Sanktionen gegen Russland mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Das verlautete am Mittwoch aus dem Weißen Haus. Repräsentantenhaus und Senat hatten die neuen Strafmaßnahmen wegen der mutmaßlichen russischen Hackerangriffe im US-Wahlkampf und der russischen Annexion der Krim-Halbinsel beschlossen.

Innenministerium will nach Hamburger Messerattacke Dublin-Fristen abschaffen

Als Konsequenz aus dem Fall des Messerattentäters von Hamburg hat sich das Bundesinnenministerium dafür ausgesprochen, die Fristenregelungen im europäischen Dublin-Verfahren abzuschaffen. Eine Ministeriumssprecherin bestätigte am Mittwoch, dass der über Norwegen eingereiste Angreifer Ahmad A. nicht wieder dorthin abgeschoben werden konnte, weil das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) eine entsprechende Frist im Juli 2015 um einen Tag verpasst hatte.

Gabriel will große Koalition wegen des "nationalkonservativen Teils" der Union beenden

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) sieht für die große Koalition keine Zukunft nach der Bundestagswahl im September. Nationalkonservative in der Union wie der CDU-Politiker Jens Spahn wollten "den Rüstungsetat auf 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts anheben und dafür die Sozialausgaben kürzen", sagte Gabriel dem Stern laut Vorabmeldung vom Mittwoch. "Das ist mit der SPD nicht zu machen. Deshalb werden wir uns trennen."

Schiff von deutscher NGO Jugend Rettet in Italien beschlagnahmt

Die italienischen Behörden haben ein Schiff der deutschen Nichtregierungsorganisation Jugend Rettet beschlagnahmt, das bisher Hilfseinsätze für Flüchtlinge im Mittelmeer vornahm. Die Iuventa sei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft im sizilianischen Trapani wegen des Verdachts der Beihilfe zur illegalen Migration beschlagnahmt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach wurde das Schiff vor der Insel Lampedusa festgesetzt.

Katar kauft für 5 Milliarden Euro Kriegsschiffe aus Italien

Inmitten der diplomatischen Krise um Katar hat das Golfemirat ein milliardenschweres Rüstungsgeschäft mit Italien abgeschlossen. Katars Außenminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sagte am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem italienischen Kollegen Angelino Alfano in Doha, Katar werde sieben Marineschiffe im Wert von insgesamt fünf Milliarden Euro von Italien kaufen.

EU-Bürger identifizieren sich stärker mit Europäischer Union als je zuvor

Ein Jahr nach dem Brexit-Referendum in Großbritannien identifizieren sich laut einer Umfrage mehr Europäer mit der EU als je zuvor. 68 Prozent der Europäer sehen sich als EU-Bürger, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichen Frühjahrsumfrage der EU hervorging. Demnach schöpfen 42 Prozent der Befragten wieder Vertrauen zur EU, im Herbst 2016 waren es nur 36 Prozent. Eine deutliche Mehrheit (56 Prozent) der EU-Bürger sieht die Zukunft der Europäischen Union positiv.

Türkei löst Chefs von Heer, Marine und Luftwaffe ab - TV

Rund ein Jahr nach dem versuchten Militärputsch in der Türkei hat der Oberste Militärrat des Landes laut Medienberichten die Chefs von Heer, Marine und Luftwaffe abgelöst. Das entschied das Gremium unter Vorsitz von Ministerpräsident Binali Yildirim am Mittwoch in Ankara, wie die türkischen Nachrichtensender NTV und CNN Türk berichteten. Präsident Recep Tayyip Erdogan muss den Personalien noch zustimmen.

Hinweise auf Wahlbetrug in Venezuela

Nach der umstrittenen Abstimmung über eine verfassunggebende Versammlung in Venezuela gibt es Hinweise auf Wahlbetrug. Der britische Techniklieferant Smartmatic erklärte am Mittwoch in London, die Zahlen zur Wahlbeteiligung vom Sonntag seien "ohne jeden Zweifel manipuliert" worden. Staatschef Nicolás Maduro will die Mitglieder der neuen Versammlung am Mittwoch vereidigen. Die venezolanische Opposition kündigte für Donnerstag neue Proteste an.

Deutschland wirft Vietnam Entführung eines Asylbewerbers vor

Die mutmaßliche Entführung eines Vietnamesen im Herzen Berlins durch die Geheimdienste seines Landes hat eine schwere diplomatische Krise ausgelöst. Die Verschleppung des Mannes nach Vietnam sei ein "präzedenzloser und eklatanter Verstoß gegen deutsches Recht und gegen das Völkerrecht", sagte Außenamtssprecher Martin Schäfer am Mittwoch. Dem Betroffenen wird in seiner Heimat offenbar Korruption vorgeworfen, er hatte in Deutschland Asyl beantragt.

Richter- und Polizeiverbände sehen Rechtsstaat durch Pensionierungswelle bedroht

Deutsche Richter- und Polizeiverbände haben vor den Folgen einer Pensionierungswelle bei Justiz und Sicherheitsbehörden gewarnt. Die "Stabilität des deutschen Rechtsstaats" sei bedroht, erklärten der Deutsche Richterbund (DRB) und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) am Mittwoch in Berlin. Der DRB-Vorsitzende Jens Gnisa wies darauf hin, dass bis 2030 rund 10.000 Richter und Staatsanwälte in den Ruhestand gehen würden.

USA

ISM New York: Business Index Juli 62,8 (Juni: 55,5)

