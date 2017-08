Am Ende des Dieselgipfels steht fest: Die Autobauer kommen um eine kostspielige Hardware-Umrüstung herum. Das reicht vielen Kritikern nicht. Nun soll die Auslobung einer "Umweltprämie" die erhitzten Gemüter besänftigen.

Der Dieselgipfel wurde heiß erwartet, am Ende können die Autobosse zufrieden nach Hause fahren. Auch der Automobilverband VDA ist begeistert vom Kompromiss, die Politik lobt die Lösung. Nur vor dem Bundesverkehrsministerium ist die Enttäuschung groß. Es wird bei einer günstigen Softwareoptimierung bleiben. Von der teuren Umrüstung der Hardware bleiben die Hersteller verschont.

Verkehrsminister Dobrindt machte auf der Pressekonferenz deutlich, welches Ziel auf dem Gipfel verfolgt wurde: "Wir haben auf dem heutigen Gipfel versucht, Fahrverbote zu verhindern und das ist uns gelungen." Auch Umweltministerin Hendricks ist von der Lösung überzeugt. "Wir haben der Autoindustrie unsere Forderungen klar dargelegt und mit den Gesprächen eine Absenkung des NOX-Ausstoßes erreicht." Für Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann war es wichtig, dass eine schnelle Lösung gefunden werden konnte und die Autohersteller einen Großteil der Kosten tragen.

Gegen diese Softwarelösung haben die Deutsche Umwelthilfe, der ADFC und Greenpeace am Morgen demonstriert. Die Umweltaktivisten haben mit einem riesigen Banner das Gebäude des Ministeriums bedeckt. Die Softwareoptimierung reicht dem Chef der Deutschen Umwelthilfe nicht. "Diese Mickey-Mouse-Lösung ist ein Witz", sagt Jürgen Resch.

Vom Protest vor dem Ministeriumsgebäude dürften die Autochefs allerdings wenig mitbekommen haben. Denn kurz vor Beginn des Gipfels wurde der Tagungsort zum Innenministerium verlegt. Die Begründung: Die Räumlichkeiten im Verkehrsministerium seien zu klein. Während die Demonstranten anschließend vom Verkehrsministerium zum Innenministerium gingen, fuhren Zetsche, Müller & Co. in den größten verfügbaren Modellen von BMW, Mercedes, Audi & Co. über den Hintereingang zum Ministeriumsgebäude.

Vor ...

