Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Automobilkonzerne haben Hardware-Nachrüstungen bei Diesel-Autos klar abgewiesen. Die Chefs von Volkswagen, Daimler und BMW stellten sich damit klar gegen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD), die an über Softwareupdates hinausreichenden Eingriffen in Motor und Abgasanlage festhält. Er wolle seine Ingenieure nicht damit befassen, ihre Energie in die Verbesserung alter Motoren zu stecken, sagte VW-Chef Matthias Müller nach dem Diesel-Gipfel in Berlin bei der gemeinsamen Pressekonferenz.

Seine Vorstandskollegen von Daimler und BMW, Dieter Zetsche und Harald Krüger, pflichteten Müller bei und erklärten, sie hätten ihm nichts hinzuzufügen.

Hendricks hatte zuvor darauf bestanden, dass die drei Konzerne zum Beispiel größere Harnstofftanks oder neue Einspritztechnik einbauen müssten, sollten die Softwareupdates bei über 5 Millionen Dieselautos den Ausstoß giftiger Stickoxide nicht ausreichend senken. "Die Politik hat klar gemacht, dass wir von den Herstellern eine neue Verantwortungskultur erwarten", meinte die SPD-Politikerin. Auch in der Abschlusserklärung findet sich ein Passus dazu, den die Konzernchefs aber anscheinend ignorieren wollen. "Geboten und gefordert ist deshalb die Entwicklung und Vorlage technisch leistbarer sowie wirtschaftlich vertretbarer Konzepte der Automobilhersteller für eine weitergehende Umrüstung - beispielsweise durch Einbau zusätzlicher Abgasreinigungssysteme", heißt es in der Erklärung dazu weiter.

Schwere Kritik an den Gipfelergebnissen kam von den Umweltverbänden und der Opposition. "Was für ein Debakel für die Luftreinhaltepolitik der Bundesrepublik. Einmal mehr hat sich die deutsche Automobilindustrie eindrucksvoll gegen die Spitzenpolitiker der Bundesregierung und die Landeschefs durchgesetzt", schimpfte der Chef der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch. Die DUH treibt Autoindustrie und Politik mit Klagen seit Jahren vor sich her, zuletzt mit großem Erfolg.

Der Grünen-Verkehrspolitiker Oliver Krischer nannte Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) den Schutzpatron der Trickser und Betrüger. "Die Bundesregierung setzt ihre Kumpanei mit der Autoindustrie fort. Für die Bundesregierung sind Milliardengewinne der Autohersteller wichtiger als Leben und Gesundheit tausender Menschen", beklagte der Grünen-Fraktionsvize.

Die Softwareupdates kommen für die Autohersteller deutlich billiger als Nachrüstungen bei der Hardware. BMW, Daimler und VW beziffern die Kosten auf eine halbe Milliarde Euro, während echte Eingriffe in das Innenleben des Motors mitunter 1.500 Euro pro Auto kosten dürften. In der Summe könnte das für die drei Unternehmen 7,5 Milliarden Euro werden.

