Die Schulen sind zu, die Menschen sind weg. Von Juni bis September sind die Straßen der Millionenmetropole New York wie leergefegt, nur Touristen und Schlechtverdiener bevölkern die Stadt.

Eherne Tradition in Amerika: Der Sommer gehört den Kindern. Früher mussten sie in der Zeit bei der Ernte helfen, heute gehen sie schwimmen, Eis essen oder ein Sommercamp besuchen. Von Mitte Juni bis Anfang September sind die meisten Schulen zu.

Auch in New York entfliehen die Menschen der Gluthitze der Stadt. Wer es sich leisten kann, fährt zu seinem Sommerhaus in den Wäldern von New York State oder den Stränden von Long Island. Im Radius von zwei bis drei Autostunden gehören den New Yorkern massenweise Urlaubshäuser.

