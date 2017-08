Köln (ots) - Seit Sonntag gibt es Erkenntnisse darüber, dass mit Fipronil belastete Eier aus dem Ausland nach Deutschland gelangt sind. Die REWE Group erklärt zu den immer neuen Erkenntnissen:



"Die REWE Group nimmt noch heute bei allen REWE- und PENNY-Märkten Eier aus den Niederlanden - also diejenigen, die mit NL geprintet sind - umgehend aus dem Verkauf. Ganz gleich, ob Markenprodukt oder Eigenmarke. Zudem stellen wir unsere Eigenmarken-Konsumeier bis auf weiteres auf Eier aus Deutschland um. Mit diesem Schritt wollen wir für unsere Kunden Klarheit und Transparenz schaffen. Sollten Kunden bereits Eier mit der Kennzeichnung NL bei uns gekauft haben, so können sie diese zurückgeben und bekommen den Verkaufspreis erstattet", erklärte Dr. Klaus Mayer, Leiter des REWE Group-Qualitätsmanagements heute in Köln. Die REWE Group werde Eier aus den Niederlanden erst wieder verkaufen, wenn diese nachweislich frei von Fipronil sind.



