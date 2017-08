Nach den Lufthansa-Rekordzahlen soll auch die 100-prozentige Tochter auf Kurs gebracht werden. Dafür sollen bei Lufthansa Technik weitere Kosten eingespart werden.

Lufthansa Technik läutet eine weitere Sparrunde ein. Als Nächstes stünden Verhandlungen bei den Wartungsarbeiten im Linienbetrieb an, sagte Lufthansa-Technik-Chef Johannes Bußmann dem "Hamburger Abendblatt" (Donnerstagausgabe) laut Vorabbericht. "In dem Bereich mit 4000 Beschäftigten in Deutschland sollen die Kosten um 25 Prozent sinken." Mit 3000 Personen ...

