NEW YORK (dpa-AFX) - Der Höhenflug des Euro hat auch am Mittwoch angehalten. Die Gemeinschaftswährung passierte im New Yorker Handel kurzzeitig die Marke von 1,19 US-Dollar, die letztmals im Januar 2015 erreicht worden war. Die Schwäche der US-Währung beruht seit Tagen in erster Linie auf politischen Turbulenzen innerhalb der US-Regierung, wo es zuletzt vermehrt zu Personalwechseln in hochrangigen Ämtern gekommen ist.

Seinen höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren schraubte der Euro im Handelsverlauf bis auf 1,1909 Dollar nach oben, bevor er dann wieder etwas an Schwung verlor. Zuletzt wurden 1,1861 Dollar für einen Euro gezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1829 (Dienstag: 1,1812) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8454 (0,8466) Euro.

"Der Markt spielt den Dollar-Blues", sagte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Hinzu kommen durchwachsene Konjunkturdaten, die auf weniger Schwung in der US-Wirtschaft hindeuten. Am Mittwoch etwa waren die Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters ADP hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Sie gelten am Markt üblicherweise als Vorbote für den am Freitag erwarteten offiziellen Arbeitsmarktbericht./tih/he

AXC0258 2017-08-02/21:05