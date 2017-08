Deutsche Bank hebt Vonovia auf 'Buy' und Ziel auf 42 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Vonovia nach Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 35,50 auf 42,00 Euro angehoben. Analyst Markus Scheufler hob in seiner Studie vom Mittwoch einen starken Anstieg der Bewertung des Immobilienportfolios des Dax-Konzerns hervor. Auch das operative Ergebnis (FFO) je Aktie sei im Vergleich zum Vorquartal stark gestiegen. Der Experte rechnet in den kommenden Quartalen mit weiteren Bewertungsanstiegen.

DZ Bank hebt Hugo Boss auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 78 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Hugo Boss nach Zahlen zum zweiten Quartal und einem Investorentag von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der faire Wert wurde von 60 auf 78 Euro angehoben, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Mittwoch. Der Modekonzern habe eine überzeugende Mittel- und Langfrist-Strategie präsentiert. Sturm revidierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre ab 2018 jeweils nach oben.

Citigroup hebt Eon auf 'Neutral' und Ziel auf 8,20 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Eon von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 5,50 auf 8,20 Euro angehoben. Derzeit bevorzuge er die Aktie des Energieversorgers gegenüber dem Papier der RWE-Ökostrom-Tochter Innogy, auch weil sich Eon operativ besser zu schlagen scheine, schrieb Analyst Michel Debs in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Bei steigenden Zinsen wäre er aber für beide Titel vorsichtig.

Hauck & Aufhäuser senkt Pfeiffer Vacuum auf 'Sell' - Hebt Ziel an

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Pfeiffer Vacuum nach Zahlen für das zweite Quartal von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 115 auf 119 Euro angehoben. Er habe trotz der enttäuschenden Margenentwicklung seine Schätzungen für den Vakuumpumpenhersteller angehoben und berücksichtige nun den Kauf des US-Unternehmens Nor-Cal und den besser als erwartet ausgefallenen Auftragseingang, schrieb Analyst Henning Breiter in einer Studie vom Mittwoch zum neuen Kursziel. Doch der Aktienkurs sei der operativen Entwicklung weit enteilt, begründete er die Abstufung.

DZ Bank hebt Grammer auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 57 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Grammer von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 50 auf 57 Euro angehoben. Nach der jüngsten Hauptversammlung, der weiteren Anteilsaufstockung durch den Kooperationspartner Ningbo Jifeng sowie der heutigen Aufsichtsratssitzung samt einem Wechsel dort sollte die Unsicherheit rund um den Autozulieferer nun abnehmen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Mittwoch. Dies könnte zu einer Belebung der Auftragseingänge in der zweiten Jahreshälfte führen.

JPMorgan senkt Scout24 auf 'Neutral' - Ziel 34 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 34 Euro gesenkt. Aktien von Onlineplattform-Betreibern seien in den vergangenen Jahren Anlegerlieblinge gewesen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer Studie vom Mittwoch. Nun zögen jedoch Wolken am heiteren Himmel auf. Das aktuelle Bewertungsniveau sei sehr ambitioniert. Dabei sei der Wandel von Print zu Online beinahe gelaufen, was das Geschäft schwankungsanfälliger mache. Zudem seien höhere Investitionen in Technik und Marketing vonnöten und neue Konkurrenten dränge auf den Markt.

Citigroup startet Innogy mit 'Neutral' - Ziel 34,70 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Innogy mit "Neutral" und einem Kursziel von 34,70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Derzeit bevorzuge er die Aktie des Energieversorgers gegenüber dem Papier der RWE-Ökostrom-Tochter Innogy, auch weil sich Eon operativ besser zu schlagen scheine, schrieb Analyst Michel Debs in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Bei steigenden Zinsen wäre er aber für beide Titel vorsichtig.

NordLB hebt Ziel für Commerzbank auf 8,50 Euro - 'Verkaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Commerzbank nach Zahlen von 7,50 auf 8,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Das Frankfurter Bankhaus habe im zweiten Quartal weiter unter intensivem Wettbewerb und dem Konzernumbau gelitten, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Mittwoch. Nach Jahren des Wandels stelle eine nachhaltig höhere Profitabilität derzeit noch ein hohes Risiko für Anleger dar.

DZ Bank hebt fairen Wert für Axel Springer auf 64 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Axel Springer nach Zahlen zum zweiten Quartal und einem angehobenen Ausblick von 59 auf 64 Euro angehoben. Die Einstufung bleibe auf "Kaufen", schrieb Analyst Harald Heider in einer Studie vom Mittwoch. Der Medienkonzern habe die Erwartungen übertroffen. Zudem habe Axel Springer die Migration zum Online-Konzern weit vorangetrieben und werde den Weg konsequent fortsetzen. Heider erhöhte seine mittelfristige Ertragsprognose.

DZ Bank hebt fairen Wert für Commerzbank auf 9 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Commerzbank-Aktien nach Quartalszahlen von 8 auf 9 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das Geldhaus habe durchwachsene Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Christian Koch in einer Studie vom Mittwoch. Mit der Auflösung stiller Reserven im zweiten Halbjahr dürfte ein Nettojahresverlust infolge der hohen Belastung aus der Restrukturierung vermieden werden. Koch rechnet in den kommenden Jahren mit sinkenden kosten, bleibt aber hinsichtlich der Ertragsentwicklung skeptisch.

