FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat der "Diesel-Gipfel" das nachbörsliche Geschehen am Mittwochabend mit deutschen Aktien dominiert. Die Papiere der deutschen Hersteller wurden ausnahmslos höher gestellt, wobei Volkswagen 0,7 Prozent und Daimler sowie BMW jeweils 0,2 Prozent fester getaxt wurden. Uniper wurden dagegen 0,5 Prozent leichter gestellt. Der Abschlag könnte auf die neuen US-Sanktionen gegen Russland zurückzuführen sein, denn der Versorger sei am Bau der Ostsee-Pipeline für russisches Erdgas beteiligt, so der Marktteilnehmer.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.187 12.181 +0,05% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 02, 2017 16:23 ET (20:23 GMT)

