Stuttgart (ots) - Ob mit dem Gipfelergebnis Fahrverbote verhindert werden können, ist ungewiss. Die Industrie muss jetzt den Beweis liefern, dass sie die Schadstoffbelastung drosseln kann. Die Voraussetzungen dafür sind da: Die jetzige Generation der Dieselautos mit Euro-6-Norm stößt nur noch wenig Stickoxide aus - in diesem Punkt sind sich die Fachleute einig. Von Herbst an finden die Abgasuntersuchungen bei Typgenehmigungen auch nicht mehr auf dem Prüfstand statt, sondern im realen Straßenbetrieb. Damit steigen die Anforderungen an die Hersteller. Die Nachrüstungen kommen hinzu. Die Probleme beim Diesel sind noch nicht gelöst, aber es tut sich etwas.



