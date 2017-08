Die Saïd Business School, University of Oxford, führt ein neues Fintech Online-Programm ein, um den Herausforderungen der sich schnell ändernden Finanzdienstleistungsbranche besser gerecht zu werden



London und Kapstadt, Südafrika (ots/PRNewswire) - Branchenexperten glauben, dass im Verlauf der nächsten zehn Jahre zwei bis sechs Millionen Arbeitsplätze aufgrund von bahnbrechenden Technologien wie künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence, AI) und Blockchain verloren gehen werden. Diese Möglichkeit wird durch digitale Bank-Herausforderer wie Starling und Monzo illustriert, die mit 90 % weniger Personal als traditionelle Banken arbeiten können.



Gleichzeitig bieten sich mit Tausenden Neuunternehmen in allen Finanzsegmente enorme Möglichkeiten im FinTech-Bereich. Die Saïd Business School, University of Oxford, die sich dieser gleichzeitigen Bedrohungen und Möglichkeiten bewusst ist, kündigte heute die Einführung eines neuen digitalen offenen Einschreibungsprogramms für Finanztechnologie und Innovation an: das Oxford Fintech Programme. Das Programm hilft Führungskräften, Fintech-Projekte einzuführen sowie neue Technologie zu nutzen, um bessere Finanzdienstleistungsunternehmen aufzubauen.



Das Programm untersucht die aktuellen sowie aufkommenden Technologien hinsichtlich Geld- und Zahlungsverkehr sowie Märkten und Verbrauchererfahrung und erörtert zentrale Ideen, Prinzipien sowie Rahmenwerke rund um RegTech, PropTech und sozialer Einbindung. Die behandelten Themen reichen von Blockchain und künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence, AI) bis zu Crowdfunding und Quantencomputing.



Das Programm wurde gemeinsam mit GetSmarter, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von 2U, Inc. (NASDAQ: TWOU) und globaler Marktführer für Bildungstechnologie, eingeführt.



"Technologie und die mobile Revolution unterziehen die Finanzmärkte, Finanzinstitutionen und entsprechenden Geschäftsmodelle einem raschen Wandel. Unter Nutzung des Fachwissens führender Akademiker und Praktiker der Saïd Business School wird unser neues digitales FinTech-Programm, das von GetSmarter unterstützt wird, Unternehmern und Führungskräften die Einblicke und Kenntnisse bieten, die notwendig sind, um sich in dieser dem Wandel unterzogenen Landschaft zurechtzufinden sowie ihre Karrieren entsprechend anzupassen bzw. voranzutreiben", sagte Peter Tufano, Peter Moores Dean und Professor of Finance an der Saïd Business School.



Rob Paddock, Chief Academic Officer und Mitgründer von GetSmarter, bezeichnete die Partnerschaft als eine weitere Bestätigung ihrer Unternehmenstechnologie, die sicherstellt, dass Studierende online die gleiche Ausbildungsqualität erhalten, wie dies auf persönlicher Ebene der Fall wäre: "Wir fühlen uns geehrt und sind stolz darauf, mit der Saïd Business School, University of Oxford - eine der weltweit ältesten und respektiertesten Institutionen - an diesem dynamischen, neuen Fintech Online-Programm zusammenarbeiten zu dürfen. Studierende werden an der international anerkannten Saïd-Fakultät lernen und den Stundenplan sowie die Programmentwicklung durch praxisnahe Branchenerfahrung und -kenntnisse bereichern, während sie unseren Online Campus nutzen - ein benutzerfreundlicher, kollaborativer, von Menschen vermittelter Ansatz für Online Learning-Design."



Das praxisnahe und erfahrungsbasierte Programm wird von Nir Vulkan, außerordentlicher Professor für Business Economics an der Oxford Saïd, und David Shrier, Business-Autor und CEO von Distilled Analytics - zwei führende Experten für Fintech - durchgeführt. Das Programm umschließt ebenfalls Akademiker aus Großbritannien und den USA sowie 60 kuratierte Expertenperspektiven von Gastsprechern aus dem Bankwesen und Technologiebereich, wie z. B. Sopnendu Mohanty, Chief Fintech Officer der Monetary Authority of Singapore, und Anne Boden, CEO der Starling Bank.



Das Programm beginnt am 9. Oktober 2017 und läuft insgesamt 10 Wochen.



Informationen zur Saïd Business School der Oxford University



Die Saïd Business School der Oxford University vermischt das Beste von alt und neu. Die Lehranstalt, die tief in einer 800 Jahre alten erstklassigen Universität verankert ist, möchte das nötige Wissen für erfolgreiche Geschäftskarrieren vermitteln. Als Gemeinschaft strebt die Institution danach, unternehmerische Fähigkeiten und globale Netzwerke einzusetzen, um sich mit langfristigen Phänomenen, wie demographischer Wandel, neue Technologien und Ressourcenknappheit, auseinanderzusetzen. Die Saïd Business School widmet sich der Vermittlung hochmoderner Bildung und bahnbrechender Forschung, die Privatpersonen, Organisationen, Geschäftspraxis und die Gesellschaft transformiert. Programme, die von der Saïd Business School der Oxford University entwickelt wurden, finden sich durchgehend unter den zehn besten Business Schools der Ranglisten von Bloomberg Businessweek und Financial Times' Global.



Informationen zu GetSmarter



GetSmarter ist das Zuhause der Online-Campusse von einigen der weltweit führenden Universitäten, einschließlich Harvard, University of Chicago, MIT, Cambridge University und die London School of Economics. Das Team von erfahrenen Online Learning-Designern reist viel und weit, um mit geschätzten universitären Mitgliedern zusammenzuarbeiten, um ihren erstklassigen Bildungsinhalt in Form von karriereorientierten Online-Kurzlehrgängen in gleichermaßen bedeutende sowie einnehmende Lernerfahrungen umzuwandeln. Der personenorientierte Ansatz des Unternehmens für Online Learning, der auf menschliche Unterstützung aufbaut, hat sich als äußerst effektives Bildungsmodell erwiesen. Dieser einzigartig personalisierte Ansatz, von dem über 50.000 Studierende seit beinahe zehn Jahren profitieren, hat zu einer Gesamtabschlussrate geführt, die konstant über 90 % liegt.



Informationen zu 2U, Inc. (NASDAQ: TWOU)



2U unterhält Partnerschaften mit ausgezeichneten Hochschulen und Universitäten, um die unserer Meinung nach beste digitale Bildung der Welt zu schaffen. Die Plattform des Unternehmens bietet eine umfassende Fusion von Technologie, Dienstleistungen und Datenarchitektur, um erstklassige und strikt campusbasierte Universitäten in die besten digitalen Versionen ihrer selbst zu wandeln. 2Us No Back Row®-Ansatz ermöglicht qualifizierten Studierenden und Berufstätigen aus aller Welt, die Ausbildung einer erstklassigen Universität und die damit verbundenen erfolgreichen Folgen zu erfahren.



