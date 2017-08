Freiburg (ots) - Ja, es stimmt: Die Firmen haben getrickst, getäuscht und Renditeziele über den Schutz der Bevölkerung vor Schadstoffen gestellt. Aber es stimmt halt auch, dass eine halbwegs leistungsfähige, stabile Branche am ehesten in der Lage sein wird, nicht nur den Schaden wiedergutzumachen, sondern auch energischer als bisher Fahrzeuge für eine umweltschonendere Mobilität zu entwickeln. Das ausgehandelte Software-Update für ein paar Millionen ältere Diesel-Pkw reicht dafür gewiss nicht aus. Mehr als ein erster Schritt kann er nicht sein. Und auch der zählt nur, wenn er streng überwacht wird. Andererseits haben die Autobauer dermaßen viel Vertrauen verspielt, dass jede weitere Schummelei existenzgefährdend wäre. Das ist ihnen hoffentlich bewusst - und der Politik ebenso. http://mehr.bz/khs177a



