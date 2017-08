Düsseldorf (ots) - Grünen-Chef Cem Özdemir hat die Ergebnisse des Dieselgipfels scharf kritisiert und echte Motoren-Umrüstungen sowie die Einführung der Blauen Plakette gefordert. "Software-Updates reichen nicht aus. Es braucht auch wirksame Hardware-Nachrüstungen, um Fahrverbote zu verhindern", sagte Özdemir der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Wer jahrelang Autofahrer täuscht, die Luft verpestet und dann essentielle Maßnahmen ausschließt, hat den Schuss nicht gehört", sagte Özdemir mit Blick auf VW-Chef Matthias Müller, der Hardware-Umrüstungen am Mittwochabend ausgeschlossen hatte. "Alexander Dobrindt und Angela Merkel müssen jetzt auch den Weg für die Einführung einer blauen Plakette freimachen", sagte Özdemir. Das wäre ein einfaches und bundesweit sofort anwendbares Instrument zur sofortigen Verbesserung der Luftqualität", so der Grünen-Politiker.



