PubMatic, das Unternehmen für Automatisierungslösungen für eine offene digitale Medienbranche, gab heute bekannt, dass es eine neue Informationsschrift mit dem Titel "Die Dynamik von Auktionen verstehen: Eine Fibel" herausgibt. Die Fibel konzentriert sich auf die Klarstellung der Hauptkräfte und der Dynamik, die den Preis beeinflussen, der gezahlt wird, wenn Impressionen in einer programmatischen Auktion verkauft werden.

Die programmatische Werbebranche ist erfüllt mit Transparenzdiskussionen und es besteht Aufklärungsbedarf darüber, wie Auktionen funktionieren. Auktionsdynamiken spielen eine zunehmend wichtigere Rolle im Ökosystem der Onlinewerbung, nachdem Header-Bidding weiter wächst und sowohl Medienverkäufer als auch Käufer von dem Prozess profitieren.

"Header-Bidding bringt den Verlagen wichtiges Umsatzwachstum und Erträge. Verlage möchten von dem alten Prinzip Abstand nehmen und DSPs ermöglichen, gleichzeitig um Bestände zu kämpfen", sagte Andrew Baron, Vizepräsident von Machine Learning Marketplace bei PubMatic. "Es versetzt auch Inserenten in die Lage, direkt an einer Auktion teilzunehmen, ohne den Anzeigenserver aufzurufen, was die eCPMs dramatisch erhöht."

PubMatic führte im Jahr 2012 seine Header-Bidding-Technologie weltweit ein. Im Jahr 2016 folgte die Wrapper-Lösung OpenWrap. In beiden Fällen setzte das Unternehmen die Markteinführung dieser Lösungen frühzeitig um. Bis Mai 2017 wurden über 80 Prozent der weltweiten Verlags-Impressionen von PubMatic über Header-Bidding oder eine ähnliche Technologie abgewickelt.

Die Zugangsvorschriften zur programmatischen Lieferung ändern sich weiter und machen die Debatten rund um Auktionsarten und Integrationsmethoden immer komplexer. Die Grundlagen von Auktionsdynamiken sind Kontrolle und Zuordnung. Dieser Bericht wird neues Licht in diesen ansonsten undurchsichtigen Bereich bringen.

Wenn Sie die vollständige Fibel zum Verständnis der Dynamik von Auktionen ansehen möchten, gelangen Sie hier zur Website von PubMatic.

