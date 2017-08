Am 3. August eröffnet in der Lübecker Straße 70 der erste Alnatura Super Natur Markt in Lüneburg. Auf einer Verkaufsfläche von 465 Quadratmetern finden die Kunden ein großes und abwechslungsreiches Bio-Sortiment mit über 6.000 Produkten, darunter viele aus der Region. Alnatura Bio-Gemüse © Fotograf Siegfried Schenk 13 Arbeitsplätze...

Den vollständigen Artikel lesen ...