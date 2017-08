FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ergebnissen des Diesel-Gipfels:

"(...) Die erheblichen Kosten könnte die Industrie dank hoher Gewinne verkraften, zumal wenn es ihr mit dieser Investition in die Kunden und den guten Willen der Politik gelänge, die Dieseltechnologie so lange zu halten, bis der Übergang auf Antriebe der Zukunft geschafft ist. Dass dies gelingt, muss man leider bezweifeln. Es kommt (...) auf den Kunden an. Die Kosten der Unternehmen sind ihm gleichgültig, er macht seine eigene Rechnung auf. Die beginnt und endet fast auch schon mit der Frage, ob er mit dem Auto, das er kauft oder unter Inkaufnahme von Unbequemlichkeit nachrüsten lässt, tatsächlich weiter freie Fahrt in den Innenstädten hat. Ins Kalkül zieht er auch den Wiederverkaufswert, der nicht nur von freier Fahrt abhängt, sondern von den generellen Zukunftsaussichten, die der Technologie noch gegeben werden. (...)"/DP/jha

