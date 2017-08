HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Rente:

"Wirtschaftspolitiker der Union nennen die Rentenpolitik der SPD zu Recht eine Politik auf Kosten künftiger Generationen. Doch sobald ihre eigene Klientel an der Schädigung des Klimas verdient, spielen diese Generationen keine Rolle mehr. Das passt zum Gesamtbild, das die Union abgibt. Sie kämpft für die Privilegierten-Marktwirtschaft mächtiger Gruppen. Gleichzeitig tut sie so, als sei ihre Regierung finanzpolitisch solide wegen eines Staatshaushalts ohne Schulden. Dabei ist die gute Lage vor allem hohen Steuereinnahmen zu verdanken. Wenn auf den Wirtschaftsboom der Abschwung folgt und die Einnahmen sinken, wird die Rechnung für die vergangenen vier Jahre kommen. Dieselautobauer, Erben und Rentner von heute werden sie nicht bezahlen - auch nicht in Bayern."/DP/jha

