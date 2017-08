Baierbrunn (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Alle paar Monate kommt ein neues Abnehm-Wundermittel um die Ecke, und die Versprechungen sind immer groß. Dieses Mal ist es eine Fett-weg-Spritze. Max Zimmermann hat sich für uns nach Wirkung, Risiken und Nebenwirkungen erkundigt.



Sprecher: Das Diabetesmittel Liraglutid wird seit einiger Zeit auch als Abnehm-Spritze vermarktet, schreibt das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Wir haben Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle gefragt: Was kann die Fett-weg-Spritze?



Die kann zweierlei. Man kann damit abnehmen. Der Wirkstoff Liraglutid hemmt den Appetit über eine bestimmte Wirkung im Gehirn und verzögert die Magenentleerung. Das sorgt dann für eine schnellere Sättigung. Und Zweitens senkt es den Blutzucker bei Menschen mit Diabetes.



Sprecher: Bei Studien verloren die Teilnehmer innerhalb eines Jahres circa acht bis zwölf Prozent ihres Gewichts. Hat man also endlich das Wundermittel gegen Übergewicht gefunden?



Klar, man kann damit abnehmen, aber Wunderdinge sollte man von der Abnehm-Spritze auf gar keinen Fall erhoffen. Denn erstens sprechen nicht alle gleich gut auf den Wirkstoff an. Und zweitens wirkt er natürlich nur, solange er eben auch gespritzt wird. Zudem kann er Nebenwirkungen haben, dazu gehören etwa Übelkeit und Völlegefühl, in seltenen Fällen auch Probleme mit Galle oder Nieren.



Sprecher: Um zum Erfolg zu kommen, sollte man am besten von Anfang an auch kalorienärmeres Essen zu sich nehmen und sich regelmäßig bewegen. Aber zahlt die Kasse das Arzneimittel?



Die Kassen zahlen wirklich nur in Einzelfällen und auch nur dann, wenn nachweislich Lebensstiländerungen nichts bewirkt haben. Ansonsten müssen die Kosten selbst bezahlt werden, und das sind monatlich etwa 300 Euro. Bei Typ-2-Diabetikern wird Liraglutid deswegen auch zurückhaltend verschrieben, eben weil es so recht teuer ist, und nur dann, wenn andere Medikamente nicht ausreichend helfen.



Abmoderationsvorschlag: Außerdem kann das Medikament nicht geschluckt, sondern muss täglich gespritzt werden, gibt der "Diabetes Ratgeber" zu bedenken.



