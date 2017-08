Zürich - Deutschschweizer Automobilisten fahren diesen Sommer in ihrer Limousine in die Ferien. Das hat das Kleinanzeigenportal tutti.ch in seiner aktuellen Umfrage zum Thema Autofahren herausgefunden. Zum absoluten Sommerfeeling gehört für die Mehrheit aber eine Fahrt im Cabrio. Im Stadtverkehr ärgert man sich gleichermassen über Männer und Frauen.

Herr und Frau Schweizer bemerken meist erst in der Ferien, ob ihr Auto auch wirklich ihren Bedürfnissen entspricht. Ist der Kofferraum gross genug für das gesamte Familiengepäck? Oder frisst der Neue einfach zu viel Benzin auf der Fahrt in die Ferien? Im Kopf sowie im Internet beginnt die Suche nach einer Alternative. Aus diesem Grund hat das Kleinanzeigenportal tutti.ch über 750 deutschsprachige User zum Thema Autofahren in der Schweiz befragt und herausgefunden, dass die Deutschweizer Lenker in diesem Sommer in ihrer Limousine unterwegs sind. Kombi-Fahrzeuge und Geländewagen belegen Platz 2 und 3 der fahrbaren Untersätze hierzulande. Knapp 70 Prozent nutzen ...

