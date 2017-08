Eine Studie prophezeit den Untergang unseres Ökosystems gegen Ende dieses Jahrhunderts. Die Filmemacher Mélanie Laurent und Cyril Dion wollten sich nicht mit der düsteren Prognose abfinden und haben Alternativen, Lösungsmöglichkeiten und Horizonte für die Zukunft in den Bereichen Landwirtschaft, Energie, Wirtschaft und Demokratie gesucht. Ein spannender Film über Gegenwart und Zukunft, der aufzeigt, dass aus einem Traum die Realität von morgen werden kann.

