NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Steinhoff von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 4,9 auf 3,80 Euro gesenkt. Gegenwind aus einigen Richtungen halte die Gewinnentwicklung des Möbel- und Einzelhändlers im Zaum, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Die Experten reduzierten ihre Ergebnisprognosen um bis zu 15 Prozent./ag/zb

Datum der Analyse: 03.08.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN NL0011375019

