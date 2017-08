BELIMO Holding AG / Belimo mit solidem Wachstum . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Im ersten Halbjahr 2017 steigerte die Belimo-Gruppe ihren Umsatz um 5.3 Prozent auf CHF 288.5 Millionen, währungsbereinigt um 5.6 Prozent. Der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug im ersten Halbjahr 2017 CHF 49.1 Millionen, was einer Betriebsgewinnmarge von 17.0 Prozent entspricht (Vergleichsperiode 2016 17.1 Prozent). Der Reingewinn lag bei CHF 38.4 Millionen (CHF 37.8 Millionen). Europa. Die Umsätze in der Marktregion Europa wuchsen um 3.0, währungsbereinigt um 5.3 Prozent. Der Markt für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanwendungen (HLK) zeigte eine stabile Nachfrage. Die Niederlande, Deutschland, Italien und Spanien trugen massgeblich zum Wachstum bei. Im Nahen Osten war eine erhöhte Investitionstätigkeit zu erkennen, was sich positiv auf die Umsätze in Saudi-Arabien auswirkte. Das erfreuliche Wachstum in Russland deutet auf eine verbesserte Konjunkturlage hin. Das Wachstum ist hauptsächlich auf die gestiegene Nachfrage nach Wasseranwendungen in Folge des starken Geschäfts mit im Anlagenbau tätigen Kunden zurückzuführen. Besonders gefragt waren innovative Produkte wie das Belimo Energy ValveTM und die Zonenanwendung Belimo ZoneTightTM. Amerika. Die Umsätze in der Marktregion Amerika wuchsen um 6.8, währungsbereinigt um 4.6 Prozent. In den USA und in Kanada profitierte die Belimo-Gruppe von der weiterhin starken Nachfrage nach energiesparenden HLK-Systemen. Das gezielt auf den Markt ausgerichtete Sortiment sowie die Einführung der nächsten Generation des Belimo Energy ValveTM stärkten die Marktposition in der Region. Auch die Resonanz des nordamerikanischen Markts auf die Einführung des neuen Sortiments an Sensoren war positiv. Die Sortimentserweiterung mit der Raum- und Zonenanwendung Belimo ZoneTightTM löste zudem zusätzliche Wachstumsimpulse aus. Asien Pazifik. Die Umsätze in der Marktregion Asien Pazifik wuchsen um 10.2, währungsbereinigt um 10.9 Prozent.

Der Trend zu energieeffizienten Gebäuden sowie die rasch fortschreitende Urbanisierung bildeten die Hauptwachstumstreiber in der Region. China, Australien, Hongkong, Indien und Südkorea trugen wesentlich zum Wachstum in der Region bei. Insbesondere Wasseranwendungen verzeichneten eine steigende Nachfrage. Hongkong und Südkorea profitierten von verschiedenen Grossprojekten mit einer hohen Nachfrage nach druckunabhängigen Regelventilen. Nettoumsatz nach Marktregionen in CHF 1'000 1. Halbjahr

2017 % Wachstum

in lokaler

Währung in % 1. Halbjahr

2016 % Europa 137'302 48 5.3 133'292 49 Amerika 116'675 40 4.6 109'262 40 Asien Pazifik 34'506 12 10.9 31'302 11 Konzern 288'483 100 5.6 273'856 100 Nettoumsatz nach Anwendungen in CHF 1'000 1. Halbjahr

2017 % Wachstum

in lokaler

Währung in % 1. Halbjahr

2016 % Luft 164'129 57 4.9 157'387 57 Wasser 124'354 43 6.6 116'469 43 Total 288'483 100 5.6 273'856 100 Ausblick. Gesamthaft sollte sich der Umsatz im zweiten Halbjahr 2017 weiterhin positiv entwickeln. In der Marktregion Europa erwartet Belimo, dass sich die Bautätigkeit in den wichtigsten Ländern weiterhin zufriedenstellend entwickeln wird. Allerdings führt die aktuelle politische Situation im Nahen Osten zu Unsicherheiten. Auch die Marktregion Amerika sollte sich bis Ende Jahr gut entwickeln. In der Marktregion Asien Pazifik sind die Prognosen für die Baukonjunktur zufriedenstellend. Das Ziel von Belimo bleibt die nachhaltige Marktentwicklung, um fokussiert Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit im Gebäude zu erhöhen. Eckwerte der Belimo-Gruppe in CHF 1'000 (sofern nicht anders angegeben) 1. Halbjahr

2017 1. Halbjahr

2016 Veränderung

in % Nettoumsatz 288'483 273'856 5.3 Betriebsgewinn (EBIT)

in Prozent vom Nettoumsatz 49'066

17.0% 46'914

17.1% 4.6



Reingewinn

in Prozent vom Nettoumsatz 38'350

13.3% 37'772

13.8% 1.5



Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

in Prozent vom Nettoumsatz 35'319

12.2% 50'842

18.6% -30.5



Free Cashflow

in Prozent vom Nettoumsatz 24'108

8.4% 44'709

16.3% -46.1



Reingewinn je Aktie, in CHF 62.40 61.47 1.5 Investitionen in Sachanlagen und

immaterielle Anlagen 11'382 6'270 81.5 Anzahl Mitarbeitende

(Vollzeitäquivalente, Semesterdurchschnitt) 1'452 1'401 3.6 Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative elektrische Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2016 einen Umsatz von CHF 534 Millionen und beschäftigt rund 1'550 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com/investorrelations (http://www.belimo.com/investorrelations) abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

Link zum Halbjahresbericht 2017: www.belimo.com/finanzberichte (http://www.belimo.com/finanzberichte)

Kontakt Beat Trutmann, CFO Telefon +41 43 843 62 65 Agenda Publikation Halbjahresbericht 2017 3. August 2017 Publikation Umsatzzahlen 2017 25. Januar 2018 Publikation Geschäftsbericht 2017/ Medien- und Finanzanalystenkonferenz 12. März 2018 Generalversammlung 2018 9. April 2018 Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (PDF) (http://hugin.info/100133/R/2125044/810963.pdf)



