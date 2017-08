Gestützt auf wachsende Geschäfte in der Medizintechnik im abgelaufenen Quartal kündigt Siemens den geplanten Börsengang der Sparte für das kommende Jahr an. Die Erstnotiz solle in Form eines Initial Public Offering (IPO) im ersten Halbjahr 2018 erfolgen, teilte der Technologiekonzern am Donnerstag mit. Die Sparte mit dem Namen Healthineers...

Den vollständigen Artikel lesen ...