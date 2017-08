Die US-Börsen eilen von Rekord von Rekord, beim Dax hingegen geben die Kurse nach. Die vorbörslichen Indikatoren zeigen: Auch am heutigen Handelstag kann von einer Aufholjagd keine Rede sein. Im Gegenteil.

Der Dax geriet am gestrigen Mittwoch unter Druck und büßte am Ende 0,6 Prozent auf 12 181 Punkte ein. Er hat in diesem Jahr zwar auch schon Rekordstände erlebt und sich der Marke von 13 000 Punkten genähert, diese aber noch nicht erreicht. Ganz im Gegensatz zu den USA, wo der Dow Jones gestern erstmals seiner Geschichte über der Markt von 22.000 Punkten sprang..

Dennoch mehren sich die warnenden Stimmen, die gerade die US-Börsen für überbewertet halten. Mit dem neuerlichen Dow-Jones-Rekord - es war der sechste Handelstag in Folge mit einer Bestmarke - passierte das Börsenbarometer der Wall Street bereits die dritte Tausendermarke in diesem Jahr.

Bei vielen Umfragen geben Investoren an, dass sie Europa gegenüber den USA den Vorzug geben. In der Börsenentwicklung spiegelt sich das bislang aber noch nicht wider. Auch vorbörslich gibt es keine Anzeichen ...

