SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 52,16 US-Dollar. Das waren 20 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im September fiel um 18 Cent auf 49,41 Dollar.

Am Ölmarkt liegt der Fokus derzeit verstärkt auf der Entwicklung der Ölreserven in den USA. Händler erklärten den Preisrückgang mit jüngsten Daten zu den Lagerbeständen an Rohöl. Die US-Regierung hatte am Vortag gemeldet, dass die Ölreserven in der vergangenen Woche zwar um 1,53 Millionen Barrel auf 481,9 Millionen Barrel gesunken waren, der Markt hatte aber einen deutlich stärkeren Rückgang erwartet./jkr/stb

AXC0031 2017-08-03/07:11