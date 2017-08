The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US25271CAP77 DIAMOND OFFSH.DRILL.17/25 BD03 BON USD N

CA XFRA US36164Q6M56 GE CAP.INTL FDG16/25 MTN BD03 BON USD N

CA XFRA US36164QNA21 GE CAP.INTL FDG 16/35MTN BD03 BON USD N

CA XFRA US49446RAT68 KIMCO REALTY 2047 BD03 BON USD N

CA XFRA US49446RAU32 KIMCO REALTY 2025 BD03 BON USD N

CA XFRA US500769HM98 K.F.W.ANL.V.17/2021 DL BD03 BON USD N

CA XFRA US857477AT04 STATE STREET 15/25 BD03 BON USD N

CA XFRA US912909AM02 US STEEL CORP 17/25 BD03 BON USD N

CA G4ZB XFRA XS0972684954 TV AZTECA 13/20 MTN REGS BD03 BON USD N

CA XFRA XS1014704156 RABOBK NEDERLD 14/29 MTN BD03 BON HUF N

CA XFRA XS1578102862 INTL FIN. CORP. 17/27 ZO BD03 BON MXN N

CA XFRA XS1645502730 MITSUBISHI CORP.17/22 MTN BD03 BON USD N

CA DGD XFRA AU000000DEG6 DE GREY MINING LTD. EQ00 EQU EUR N

CA L9T XFRA AU000000NCZ9 NEW CENTURY RES EQ00 EQU EUR N

CA L7C2 XFRA CA0128471095 ALBERT MNG INC. EQ00 EQU EUR N

CA ZSV XFRA CA7847301032 SSR MINING INC. EQ00 EQU EUR N

CA NZW2 XFRA US6085501095 MOLECULAR TEMPLAT.DL-,001 EQ00 EQU EUR N