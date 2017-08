The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU0000NIBHG7 NORDIC INV.BK 2017 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0197572 EXPORT DEV.CANADA 2017MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000BP4PN45 BNP PARIBAS STZ.ANL.12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1LX2 LB.HESS.-THR.IS.E.753 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3RT0 HSH NORDBANK ZS RH.NAHE BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB6394 NORDLB IS.S.1431 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0079012166 GRIECHENLD. 97/17 MTN BD01 BON JPY N

CA ANBE XFRA XS0813493631 A.N.Z.BKG GRP 12/22FLRMTN BD01 BON USD N

CA NALA XFRA XS0813516274 NATL AUSTR. BK 12/17 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA XS0814712310 MORGAN STANLEY 12/17 BD01 BON NZD N

CA XFRA DE000BLB1G91 BAY.LDSBK.IS.S.31295VAR BD02 BON EUR N

CA ANFA XFRA US219868BT29 CORP. ANDINA FOM. 14/17 BD02 BON USD N

CA 2TEA XFRA XS1087760648 THOM EUROPE 14/19 REGS BD02 BON EUR N