The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0373314894 WESTPAC SEC.NZ 17/22 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DG6CSH8 DZ BANK CLN E.9339 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CSJ4 DZ BANK CLN E.9340 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EWP6 DEKA IHS 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EWQ4 DEKA MTN SERIE 7534 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EWR2 DEKA MTN SERIE 7535 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EWS0 DEKA MTN SERIE 7536 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5EJ7 LB.HESS.THR.CARRARA08C/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5EM1 LB.HESS.THR.CARRARA08E/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DVN4 LBBW DAI BONS 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DWM4 LBBW DL-GM-FLOATER 17/21 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000LB1DWN2 LBBW DL-STUFENZINS 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000LB1DWQ5 LBBW STUFENZINS 17/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DWR3 LBBW STUFENZINS 17/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DWT9 LBBW VOW3 BONS SZ 17/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DWX1 LBBW STUFENZINS 17/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DW08 LBBW GM-FLOATER 17/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DW16 LBBW GM-FLOATER 17/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA PTOTVKOE0002 PORTUGAL 17-22 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA US045167EB56 ASIAN DEV. BK 17/22 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US05581LAA70 BNP PARIBAS 15/25MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USG65309AA76 NMG FINCO 17/22 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA US20030NBZ33 COMCAST 2047 BD03 BON USD N

CA XFRA US20030NCA72 COMCAST 2028 BD03 BON USD N