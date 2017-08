FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

0VT XFRA MHY9384M1012 VTTI ENERGY PARTNERS UTS 0.299 EUR

I3B XFRA US45384B1061 INDEPENDENT BK GR.DL -,01 0.084 EUR

2EV XFRA PR30040P1032 EVERTEC INC. 0.084 EUR

8CE XFRA US2327511075 CYPRESS ENERGY PART.UTS 0.177 EUR

0N5 XFRA US65506L1052 NOBLE MIDSTREAM PARTNERS 0.377 EUR

O3T XFRA US6740012017 OAKTREE CAPITAL GRP CL.A 1.167 EUR

7SG XFRA US8493431089 SPRAGUE RESOURCES LP UTS 0.513 EUR

03G XFRA MHY2687W1084 GASLOG PARTNERS UTS 0.431 EUR

MPB XFRA US5733311055 MARTIN MIDSTREAM PAR.L.P. 0.422 EUR

M7Q4 XFRA GB00BQY7BX88 MICRO FOCUS INTL LS-,10 0.506 EUR

M0X XFRA US55336V1008 MPLX L.P. UTS 0.475 EUR

2V1 XFRA US92532W1036 VERSUM MATERIALS DL 1 0.042 EUR

KPNB XFRA US7806412059 KON. KPN NV ADR/1 O.N. 0.036 EUR

ABU XFRA US0144911049 ALEXANDER + BALDWIN 0.059 EUR

FCF XFRA US3198291078 FIRST COMMONW. FINL DL 1 0.068 EUR

MBM XFRA US5711571068 MARLIN BUSINESS DL-,01 0.118 EUR

XFRA DE000HSH5XQ9 HSH NORDBANK MZC 3 16/20 0.000 %

PVDA XFRA US85917A1007 STERLING BANCORP DL-,01 0.059 EUR

67B XFRA GB00BZCNLL95 BB HEALTHCA.TR.RED.LS-,01 0.020 EUR

2OC XFRA US1724641097 CINER RESOURCES UTS 0.479 EUR

T8Q XFRA GB00B14SKR37 CMC MARKETS PLC LS -,25 0.067 EUR

SUN XFRA US29278N1037 ENERGY TRANSFER PARTNERS 0.465 EUR