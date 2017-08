FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

NZW1 XFRA US8858072064 THRESHOLD PH. NEW DL-,001

ELVA XFRA NL0006144495 RELX N.V. NAM. EO -,07

DSM2 XFRA NL0000009827 KONINKLIJKE DSM EO 1,50

UNI3 XFRA NL0000009355 UNILEVER CVA EO -,16

IB5A XFRA HK1097008929 I-CABLE COMMNCTNS

HBC1 XFRA GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50

XFRA CA82823L1067 SILVER STANDARD RES

EXB XFRA CA3018351047 EXETER RESOURCE CORP.

KYW XFRA BMG8181C1001 SKYWORTH DIGI.HLDGS HD-10

XFRA CA7609603021 MAJESCOR RES INC.