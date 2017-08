MARTINSRIED (dpa-AFX) - Morphosys sieht sich nach einem soliden ersten Halbjahr auf Kurs zu seinen Zielen für 2017. Zudem laufe die stärkere Fokussierung auf eigene Wirkstoffe und wichtige Zulassungsverfahren für von Partnern entwickelte Medikamente nach Plan. Da die Forschungsausgaben und der Verlust im Rahmen der Erwartungen ausfielen, sind die Kassen für den Umbau des Biotechnologie-Unternehmens weiter gut gefüllt. Ende Juni betrug der Bestand an liquiden Mitteln knapp 335 Millionen Euro und damit nur gut vier Prozent weniger als Ende März, wie das TecDax-Unternehmen am Donnerstag in Martinsried mitteilte.

Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt. Demnach will Morphosys zwischen 85 und 95 Millionen Euro für die Entwicklung firmeneigener Arzneimittel ausgeben. Die Aufwendungen sollen damit steigen, wenn auch nicht mehr so stark wie noch 2016. Die höheren Ausgaben führen im laufenden Jahr zu einem höheren Verlust - so soll das Minus vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf 75 bis 85 (2016: 59,9) Millionen Euro steigen. Beim Umsatz erwartet das Unternehmen 2017 einen Wert von 46 bis 51 Millionen Euro. 2016 hatte Morphosys knapp 50 Millionen Euro umgesetzt./zb/stb

ISIN DE0006632003

