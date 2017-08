PRESSEMITTEILUNG

Ergebnisse für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 (1. April bis 30. Juni 2017)

LEM steigert Umsatz und Gewinn

Fribourg, 3. August 2017 - LEM (SIX: LEHN), der Marktführer für innovative und hochwertige Lösungen zur Messung elektrischer Parameter, gibt die Ergebnisse des 1. Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 bekannt (im Vergleich zum 1. Quartal 2016/17):

Der Auftragseingang stieg um 20,8%, von 65,2 Mio. CHF auf 78,8 Mio. CHF; die Book-to-bill-ratio verbesserte sich auf 1.04 (0.97).

Der Umsatz erreichte 75,9 Mio. CHF, was einer Zunahme von 13,4% entspricht (66,9 Mio. CHF); wechselkursbereinigt legte der Umsatz um 15,1% zu.

Der EBIT verbesserte sich um 2,6 Mio. CHF, von 13,4 Mio. CHF auf 16,0 Mio. CHF; die EBIT-Marge stieg auf 21,0% (20,0%).

Der Reingewinn für den Berichtszeitraum wuchs um 23,0% auf 13,3 Mio. CHF (10,8 Mio. CHF).

"Die verbesserten Marktbedingungen am Ende des letzten Geschäftsjahres setzten sich im 1. Quartal 2017/18 nahtlos fort. Nach einem schwachen Jahr 2016 erholte sich das Geschäft in China. Gelichzeitig entwickelten sich andere grosse asiatische und europäische Regionen positiv. Die saisonale Absatzspitze im Geschäft erneuerÂbare Energien trug zum starken Quartalsergebnis bei. Wir haben unsere gute Lieferleistung gehalten indem wir die Produktionsvolumen schnell erhöhten. Wir halten unsere operativen Margen auf hohem Niveau und investieren gleichzeitig in künftiges Wachstum. Wir planen, unsere internationale Präsenz mit dem Transfer von bestehenden und neuen Produktionslinien nach Peking und Sofia weiter anzupassen und zusätzliche F&E-Ressourcen in der ganzen Organisation aufzubauen", sagte Francois Gabella, CEO von LEM.

Industriesegment: kräftiges Umsatzwachstum

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz im Industriesegment im 1. Quartal 2017/18 um 14,0% auf 62,6 Mio. CHF. Wechselkursbereinigt lag das Umsatzplus bei 15,9%. Unterstützt durch die hohe Nachfrage der chinesischen Automationsindustrie und den hohen Einspeisetarifen für chinesische SonnenÂenergie-Produzenten stieg der Umsatz in China um 37%. Diese Anreize wurden jedoch bereits am 1. Juli 2017 um 15% gesenkt. In Asien ohne China und in Europa stieg der Umsatz um 4% bzw. 5%. In Nordamerika gab der Umsatz um 3% nach. Asien war der wichtigste regionale Markt für LEM und steuerte 52% des Industrieumsatzes bei (Chinas Anteil allein lag bei 37%). Dahinter folgen Europa mit 36% und Nordamerika mit 10% des Industrieumsatzes.

Der Umsatz im Antriebs- und Schweissgeschäft stieg dank der positiven konjunktuÂrellen Grundstimmung in den meisten Regionen um 8%. Solarenergie war der Haupttreiber des Umsatzwachstums von 30% im Geschäft erneuerbare Energien und Stromversorgung. Einzelne kurzfristige Projekte unterstützten das TraktionsÂgeschäft von LEM, das um 9% wuchs. Der Umsatz im Hochpräzisionsgeschäft sank um 4%, da sich die letztjährigen HVDC-Projekte 2017/18 nicht wiederholten.

Die EBIT-Marge im Industriesegment verbesserte sich im 1. Quartal 2017/18 auf 21,3% und lag damit über der EBIT-Marge des Vorjahresquartals von 19,4%.

Automobilsegment: China bestimmt das Tempo bei umweltfreundlichen Automobilen

Im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 belief sich der Umsatz im AutomobilÂsegment auf insgesamt 13,3 Mio. CHF, was einer Zunahme von 10,9% im Vergleich zum 1. Quartal 2016/17 entspricht. Wechselkursbereinigt legte der Umsatz um 11,5% zu. Das Umsatzwachstum erreichte 30% in China und 24% im übrigen Asien. Der Umsatz in Europa schwächte sich um 13% und in Nordamerika um 2% ab.

Das Geschäft umweltfreundliche Automobile setzte seinen Wachstumskurs fort. Das stärkste Wachstum verzeichnete LEM in China und anderen asiatischen Märkten. Aktuell werden viele neue Hybrid- oder Elektroauto-Projekte gestartet. Dies weist auf ein starkes Engagement von Autoherstellern weltweit für umweltÂfreundliche Automobile hin. LEMs Geschäft umweltfreundliche Automobile wuchs um 44%. Wie erwartet, verlangsamte sich das Geschäft konventionelle Automobile in allen Regionen. Der Umsatz sank um 6%.

Der EBIT des Automobilsegments erreichte 2,7 Mio. CHF, 3,8% weniger als im 1. Quartal 2016/17. Die EBIT-Marge lag bei 20,0%, verglichen mit 23,0% in der Vorjahresperiode.

Finanzkalender

Das Geschäftsjahr läuft von 1. April bis 31. März.

9. November 2017 8. Februar 2018 23. Mai 2018 28. Juni 2018 3. Juli 2018 5. Juli 2018 Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2017/18 Ergebnisse des dritten Quartals 2017/18 Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2017/18 Ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2017/18 Ex-Dividende-Termin Dividendenausschüttung

Kennzahlen

In CHF Millionen 2016/17 2017/18 Veränderung Auftragseingang Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 - Q1 Q1 - Q4 Industriesegment 52,7 53,5 55,4 58,1 63,9 +21,4% +10,0% Automobilsegment 12,5 13,6 12,3 13,0 14,8 +18,3% +13,7% LEM insgesamt 65,2 67,1 67,7 71,2 78,8 +20,8% +10,7% Book-to-bill ratio Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 - Q1 Q1 - Q4 Industriesegment 0,96 1,03 1,06 1,06 1,02 +6,5% -3,8% Automobilsegment 1,05 1,00 0,97 1,09 1,11 +6,6% +2,7% LEM insgesamt 0,97 1,02 1,04 1,07 1,04 +6,4% -2,7% Umsatz Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 - Q1 Q1 - Q4 Industriesegment 54,9 52,1 52,5 54,8 62,6 +14,0% +14,4% Automobilsegment 12,0 13,6 12,6 12,0 13,3 +10,9% +10,7% LEM insgesamt 66,9 65,7 65,1 66,8 75,9 +13,4% +13,7% EBIT Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 - Q1 Q1 - Q4 Industriesegment 10,6 10,4 11,4 11,5 13,3 +25,2% +15,6% Automobilsegment 2,8 3,7 2,7 2,6 2,7 -3,8% +2,6% LEM insgesamt 13,4 14,1 14,1 14,1 16,0 +19,2% +13,2%

