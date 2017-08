Zürich - Der Vermögensverwalter GAM hat im ersten Semester 2017 das Ergebnis verbessert und Neugelder angezogen. Der Reingewinn vor Steuern stieg im Vergleich zum Vorjahr um 37% auf 75,4 Mio CHF. Das bereinigte Ergebnis - von GAM selbst als operativer Reingewinn bezeichnet - legte 39% auf 58,7 Mio zu, und der IFRS Konzerngewinn lag bei 67,7 Mio CHF (+27%).

"Allmählich widerspiegeln sich unsere Anstrengungen, die Transformation von GAM voranzutreiben, positiv in unseren Finanzergebnissen", heisst es vom Asset Manager am Donnerstag. Die in den vergangenen zwei Jahren umgesetzten Schritte würden messbare Erfolge zeigen, und der Ausblick stimme hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Geschäfts zuversichtlich.

In den ersten sechs Monaten des Jahres ...

