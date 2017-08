Lieber Leser,

die Apple-Aktie legt am Mittwoch in Frankfurt bis zum Mittag rund +6,3% auf 133,89 Euro zu. Damit vollzieht der Titel das nach, was sich am Abend zuvor nachbörslich an der Wall Street abspielte:

Nach überraschend guten Quartalszahlen kletterte die Notierung im nachbörslichen Handel um +6,2%. Apple widerlegte die Prognosen der Analysten sowohl beim Umsatz, als auch beim Gewinn:

Die Erlöse stiegen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um +7% auf 45,4 ... (Andreas Sommer)

