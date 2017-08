DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach Umsatz- und Gewinnsprüngen im ersten Halbjahr traut sich Rheinmetall im Gesamtjahr mehr zu. Rheinmetall peile nun ein organisches Umsatzwachstum in Höhe von rund 6 Prozent an, erklärte der Rüstungshersteller und Autozulieferer am Donnerstag in Düsseldorf. Bis dato hatte das Unternehmen ein Wachstum zwischen 4 und 5 Prozent erwartet. Die operative Rendite soll nun bei rund 6,5 Prozent statt bisher bei 6,3 Prozent herauskommen und damit über dem Vorjahresniveau liegen.

"Wir haben das erste Halbjahr erfolgreich abgeschlossen. Deshalb können wir jetzt die Latte etwas höher legen", erklärte Vorstandschef Armin Papperger. Rheinmetall hatte seinen Umsatz im ersten Halbjahr um 8 Prozent auf 2,81 Milliarden Euro steigern können. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 30 Prozent auf 134 Millionen Euro. Der Aufwärtstrend sei von beiden Sparten getragen worden, erklärte der Konzern./das/zb

ISIN DE0007030009

