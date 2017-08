HAMBURG (dpa-AFX) - Hoffnungsschimmer für den zuletzt mit vielen Problemen kämpfenden Windkraftanlagen-Hersteller Nordex . Nach einem durchwachsenen Start ins Jahr lief das zweite Quartal deutlich besser als Experten erwartet hatten. Dank eines guten Geschäfts zwischen April und Ende Juni zog der Umsatz im ersten Halbjahr überraschend leicht an.

Der Erlös sei in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als ein Prozent auf 1,5 Milliarden Euro gestiegen, teilte das im TecDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Rückgang gerechnet.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging zwar um 14 Prozent auf 117,5 Millionen Euro zurück. Hier hatten Experten allerdings mit einem noch niedrigeren Wert gerechnet. Auch der Auftragseingang entwickelte sich besser als erwartet. Dies könnte der seit einiger Zeit stark unter Druck stehenden Aktie helfen./zb/stb

ISIN DE000A0D6554

