FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport hat im zweiten Quartal bei steigenden Umsätzen deutlich mehr verdient. Basis der guten Ergebnisse waren die starken Passagierzahlen am Heimatflughafen Frankfurt, wo der Flughafenbetreiber in den vergangenen Monaten deutlich zulegen konnte. Am Finanzausblick für das Gesamtjahr hält die Fraport AG fest. Das Passagierwachstum am Rhein-Main-Drehkreuz soll angesichts der starken ersten sechs Monate dagegen noch etwas deutlicher zulegen als bisher erwartet.

In den drei Monaten erreichten die Einnahmen 763 Millionen nach 652 Millionen Euro im Vorjahr. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 24 Prozent auf 186 Millionen Euro, das Konzernergebnis sogar um 40 Prozent auf 118 Millionen Euro. Fraport übertraf damit sowohl bei den Einnahmen als auch beim Umsatz die Markterwartungen.

Für den restlichen Jahresverlauf ist der MDAX-Konzern weiter zuversichtlich. Zwar wird der Gewinn 2017 niedriger sein als im Vorjahr, dies ist jedoch den hohen Sondererträgen geschuldet, die Fraport 2016 erhalten hatte. Das EBITDA soll der früheren Planung zufolge auf rund 980 Millionen bis 1,02 (2016: 1,054) Milliarden Euro sinken, und unter dem Strich dürfte der Flughafenbetreiber nur noch zwischen 310 und 350 (2016: 375) Millionen Euro verdienen. Bereinigt man das Vorjahresergebnis um Sondereinnahmen, ist das jedoch jeweils ein Zuwachs.

Das Passagierwachstum in Frankfurt sieht das Unternehmen nun bei rund 5 Prozent. Bisher lag die Prognose bei einem Plus von 2 bis 4 Prozent.

