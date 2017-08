Zwischenzeitlich waren wir sogar über Stop herausgefallen. Joe Kaeser muss es heute richten. Neben dem möglichen Börsengang der Medizintechnik geht es zurzeit um die neue Kombination in der Verkehrstechnik, in einer Partnerschaft mit Bombardier. Merkwürdig: Die Kanadier würden gerne den Waggonbau übernehmen und Siemens alle technischen Komponenten für Antrieb, Steuerung etc. Aber jeweils mit Minderheitsbeteiligungen des anderen Partners und damit wird es kompliziert. Der kürzliche Deal zwischen Siemens und Gamesa zeigt die Problematik, insbesondere in den jeweiligen Buch- und Verkehrswerten in der Siemens-Bilanz. Wir warten ab, was der Chef dazu sagt.



