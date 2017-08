Erstmals sollen die Mitglieder der umstrittenen Verfassungsgebenden Versammlung zusammenkommen. Anders als zuerst geplant, soll es laut Maduro aber erst am Freitag so weit sein. Die Kritik an der Wahl ist ungebrochen.

Die erste Sitzung der neuen Verfassungsgebenden Versammlung in Venezuela soll erst am (morgigen) Freitag stattfinden. Präsident Nicolás Maduro teilte rund 500 Mitgliedern des neuen Gremiums am Mittwochabend (Ortszeit) mit, der Termin werde um einen Tag nach hinten verschoben, um den Prozess "in Frieden und Ruhe" organisieren zu können. Die Wahlbehörde des Landes müsse zudem noch 35 Mitgliedern der Versammlung ihre Berechtigungsnachweise übergeben. International und im Inland steht Maduro wegen des Gremiums immer mehr unter Druck.

Das auf elektronische Stimmabgaben spezialisierte Unternehmen Smartmatic erklärte am Mittwoch, die Angabe der Regierung, wie viele Wähler für die Verfassungsgebende Versammlung gestimmt hätten, wichen von der tatsächlichen Zahl um eine Million Stimmen ab. "Mit tiefstem Bedauern müssen wir berichten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...