Klartext: Vonovia und Apple

Liebe Leserin, lieber Leser,

Vonovia hat die Zahlen zum vorigen Quartal bzw. die Halbjahreszahlen vorgelegt. Letztere zeigen ein Wachstum der "Mieteinnahmen Bewirtschaftung" von 774,7 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2016 auf 833,2 Mio. Euro in der ersten Jahreshälfte 2017 - was einem Plus von 7,6% entspricht.

Chart Vonovia Aktie

Quelle: tradingview.com

In der Branche ist die Kennzahl FFO (steht für "funds from operations") wichtig. Und da stieg das FFO 1 sogar um überdurchschnittliche 18,0% auf 457,7 Mio. Euro. Das entspricht laut Vonovia einem FFO 1 pro Aktie von 0,96 Euro (Vorjahreswert: 0,83 Euro).

Vonovia: Bereinigter NAV pro Aktie von 33,10 Euro

Dann ist bei Immobilien-Aktien noch die Kennzahl NAV (net asset value) wichtig. Und laut Vonovia lag das bereinigte NAV pro Aktie bei 33,10 Euro. Zum Jahresende 2016 waren es demnach 30,75 Euro gewesen. Der größte Teil des entsprechenden Zuwachses kam allerdings offensichtlich dadurch zustande, Zitat: "Positiv auf den NAV wirkte sich auch die erstmalig im Halbjahr vorgenommene Bewertung der Immobilien mit einer Wertsteigerung von rund 1,5 Mrd. EUR aus."

Was mir gut gefällt: Vonovia hat eigenen Angaben zufolge in die energetische Sanierung der eigenen Immobilien investiert, "dies entspricht einer Energieeinsparung innerhalb der im Jahr 2016 sanierten Gebäude von 47,5 %." Und hoffentlich den Mietern kommt zugute, dass Vonovia die Aufwendungen für Instandhaltung im ersten Halbjahr um 7,1% auf 158,8 Mio. Euro erhöht hat. Ich persönlich finde es als guten Richtwert, Immobilienaktien möglichst nicht mit Aufpreis zum ausgewiesenen NAV zu kaufen.

Die vollständigen neuen Quartals/Halbjahreszahlen von Vonovia finden Sie unter diesem Link

Dann noch der Blick auf Apple:

Die neuen Apple-Quartalszahlen waren überzeugend. Ich hatte im Vorfeld überlegt, ob sich einige Apple-Kunden mit Käufen zurückgehalten haben, weil sie auf das neue iPhone warten. Doch auch wenn das der Fall war - durch Neukunden bzw. Umsätze in anderen Bereichen konnte das mehr als ausgeglichen werden. So meldete Apple, im vorigen Quartal 45,4 Mrd. Dollar Umsätze erzielt zu haben. Das lag beachtliche 7% über den Umsätzen des Vorjahresquartals (42,4 Mrd. Dollar). Und es zeigt sich wieder einmal, dass Apple wirklich sehr hohe Margen hat. Denn der Netto-Gewinn erreichte 8,7 Mrd. Dollar (nach rund 7,8 Mrd. Dollar im Vorjahresquartal).

Apple: Schulden aufnehmen, um eigene Aktien zu kaufen

Runtergebrochen auf den "Gewinn pro Aktie" entsprach dies einem Plus von 1,67 Dollar je Anteilsschein im vorigen Quartal. Auch das lag erheblich über dem Wert des Vorjahresquartals (1,42 Dollar). Was ich hingegen leicht befremdlich finde: Apple sitzt einerseits auf viel "Cash" (liquide Mittel 18,57 Mrd. Dollar und kurzfristige Finanzanlagen ca. 58,19 Mrd. Dollar) - hat aber andererseits netto 21,7 Mrd. Dollar an neuen Schulden aufgenommen. Und wofür der Spaß? Um für 25,1 Mrd. Dollar eigene Aktien zurückzukaufen. Insofern stiegen auch die Zinsausgaben spürbar, auf knapp 1,5 Mrd. Dollar.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Hört auf, danach zu fragen, was die Zukunft bereit hält und nehmt als Geschenk, was immer der Tag mit sich bringt." - Horaz

In diesem Sinne!

Ihr

Michael Vaupel