Senator Minerals plant Standortbesichtigung von Carter Lake und Patterson Northeast Uranprojekten per Helikopter

VANCOUVER, B.C., 02. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Senator Minerals Inc. (SNR.V) (SNRAF) (T1KA.F) ("Senator" oder das "Unternehmen") freut sich, bekanntzugeben, dass das Explorations-Team des Unternehmens einen hubschraubergestützten Standortbesuch sowohl des Carter Lake als auch des Patterson Northeast (PNE) Uranprojekts im westlichen Athabasca Becken durchführen wird. Ziel der Inspektion ist es, die vorhandene Infrastruktur und den Zugang zum Gelände genauer zu beurteilen und die geologischen Formationen und Anomalien präzise zu lokalisieren, um die Explorationsaktivitäten im Sommer 2017 entsprechend auszurichten. Darüber hinaus werden die Geologen des Unternehmens die Projektgebiete aus der Luft inspizieren, um deren Beziehung zu bedeutenden Entdeckungen in der Region besser zu verstehen, einschließlich des Fissions Patterson Lake South Deposit und des Negens Arrow Deposit. Die Standortbesichtigung ist für Mitte August geplant.

Informationen zum Carter Lake Uranprojekt Das Carter Lake Uranprojekt liegt nahe der östlichen Grenze der Clearwater Domain, etwa 21 Kilometer nordöstlich der Patterson Lake Liegenschaft. Diese hat eine per NI 43-101 Standard gemeldete Ressourcenschätzung von insgesamt 2.011.000 Tonnen 1,83 % U3O8 mit 81.111.000 Pfund U3O8 einschließlich der R780E High Grade Zone, geschätzt auf 45079000 Pfund U3O8 @ 18,22 % U3O81. Abgeleitete Mineralressourcen werden auf insgesamt 785.000 Tonnen @ 1,57 % U3O8 mit 27.157.000 Pfund U3O8 benannt, einschließlich der R780E High Grade Zone geschätzt auf 13.898.000 Pfund U3O8 @ 25,06 % U3O81. (Fission Uranium Corp. PEA 14. September 2015) Nexgen Energy berichtete am 31. März 2017, dass die Bodenschätze des Arrow Deposits eine indizierte Mineralressource von 179,5 M Pfund U3O8 je 1,18M Tonnen enthält, mit einem Gehalt von 6,88 % U3O8, sowie abgeleitete Mineralressourcen von 122,1 M Pfund U3O8 je 4,25 Mio. Tonnen mit 1,30 % U3O8. Informationen zum Patterson Northeast Uranprojekt Das PNE-Projekt umfasst etwa 531 Hektar entlang der östlichsten Grenze des Patterson Lake North (PLN) Projekts von Fission 3.0. Das PNE-Projekt spielt sich etwa 163 Kilometer nördlich der Stadt La Loche und etwa 48 Kilometer südlich der stillgelegten Cluff Mine ab und ist per Bodenfahrzeug von La Ronge über die Saskatchewan Autobahnen 2, 155, 165 und 955 erreichbar. Informationen zu Senator Minerals Inc. Senator Minerals ist ein Junior-Explorationsunternehmen, spezialisiert auf Uranexploration im nördlichen Saskatchewan. Senator hat über einen unabhängigen Verkäufer den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung am Uranprojekt Patterson North East (PNE) eingeleitet. Das Projekt befindet sich auf der Ostseite des Athabasca Beckens im nördlichen Saskatchewan, der ertragreichsten Uranförderregion der Welt. Das PNE-Projekt umfasst etwa 531 Hektar entlang der östlichsten Grenze des Patterson Lake North (PLN) Projekts von Fission 3.0. Zuletzt aktiv war das PNE-Projekt 2013, damals wurde per Alpha-Track-Methode nach Radon untersucht. Dann erfolgte im Juni 2014 eine 5,7 Linienkilometer umfassende DC-Widerstandsmessung, vorgenommen von Patterson Geophysics.

Peter Born, sachkundiger P.Geo. (professional geoscientist, vom kanadischen Staat anerkannter Geologe), hat die Offenlegung der technischen Informationen innerhalb dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Tim Fernback Präsident & CEO

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Statuten der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Aussagen und Prognosen innerhalb dieser Pressemitteilung unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten hinsichtlich der hier veröffentlichten spezifischen Faktoren. Die Inhalte dieses Dokuments wurden notwendigerweise zusammengefasst und enthalten möglicherweise nicht alle verfügbaren Informationen. Sämtliche Prognosen und Aussagen beruhen auf Annahmen und Analysen des Managements basierend auf dessen Erfahrung, sowie der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und voraussichtlicher zukünftiger Entwicklungen und weiteren, unter den gegebenen Umständen von Seiten des Managements als signifikant erachteten Faktoren. Nichtsdestotrotz unterliegen diese Angaben einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, so dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse gegebenenfalls wesentlich von jenen in den Prognosen und Presseerklärungen projizierten abweichen. Wichtige Faktoren, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse gegenüber den Prognosen führen können, sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" in der vom Unternehmen zuletzt eingereichten MD&A (Management Discussion and Analysis) erfasst. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die Prognosen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu überprüfen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Leser sollten in Presseerklärungen oder Prognosen kein unangemessenes Vertrauen setzen.

